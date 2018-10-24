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Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Giydiği her kıyafetle göze çarpan, dünyanın dört bir yanındaki kadınlar tarafından gardırobu merak edilen Cambridge Düşesi Kate Middleton bu kez sınıfta kaldı. Moda denildiği zaman akla gelen önde isimlerden biri olan Middleton'ın, davette giydiği Alexander McQueen imzalı kıyafeti sosyal medyada alay konusu oldu.

Kate Middleton elbisesiyle sınıfta kaldı Diana bile kurtaramadı

Nisan ayında üçüncü doğumunu yapan ve yeni yeni resmi davetlere katılmaya başlayan Düşes Kate Middleton Buckingham Sarayı'nda Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima onuruna verilen bir davete katıldı.

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Gecede Alexander McQueen imzalı mavi bir elbise giyen, kıyafetini Prenses Diana'ya ait elmas ve incilerden oluşan kolye ve küpelerle tamamlayan Middleton taç tercihini de yine Diana'dan yana kullandı.

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Ancak, sosyal medyanın diline düşen Kate, birçok insanın eleştirilerinden nasibini aldı.

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Kullanıcılar Düşes için, ''Baloya mı gidiyor?, Kate hayal kırıklığına uğrattı. 1989'da böyle görünen bir parti elbisem vardı. Tam bir yıkım. Kate'i Diana'nın takıları bile kurtaramadı'' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Bazı kullanıcılar Kate'in Diana'dan ilham aldığını söyleyerek, ''sanırım tasarımcıya bana kayınvalidem gibi görüneceğim bir elbise yap dedi. Ama bu tam bir hayal kırıklığı. Onun dönemi 80'lerdi Kate' 'şeklindeydi.

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Anahtar Kelimeler:
kate middleton Cambridge Düşesi Alexander McQueen

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