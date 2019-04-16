Kate ve Meghan'ın tek ortak noktası ayakkabılarının büyük olması! Peki neden büyük ayakkabı giyiyorlar?

İngiliz Kraliyet ailesinin büyük gelini Cambridge düşesi Kate Middleton ve küçük gelini Sussex düşesi Meghan Markle'ın arasında hep bir 'soğuk savaş' olduğu yazılıp çizildi.

İki elti de kusursuz tarzlarıyla son derece büyüleyici ve zarifler. Tüm fotoğraflarda muhteşem görünme yetenekleri, muhtemelen en şaşırtıcı özelliklerinden biri.

The Sun gazetesinin haberine göre ise ikilinin tek bir ortak noktası var: Ayakkabıların büyük olması. Çok fazla seyahat eden ve davetlere katılan ikili, ayakkabılarının ayaklarına vurmaması ve su toplamaması için ayakkabılarını büyük tercih ediyor.

Geçen yıl Kraliyet modasını yakından takip edenler Meghan Markle'ın ayakkabısının arkasıyla topuğu arasında yarım santim boşluk bıraktığını görmüşlerdi.

Ve şimdi görünen o ki, Kate de Meghan gibi ayakkabı boyutunu değiştirme yolunda. Öyle ki düşes, 37 numara ayakkabı giyerken yeni ayakkabı siparişlerini üç farklı boyutta vermiş.

Kendi ayakkabı numarasından daha büyük numaralarda sipariş veren Kate'in bunu yapmasının bir nedeni de ayakkabı markalarının boyutlarının birbiriyle farklılık göstermesiymiş.

Bu durum aslında ünlüler arasında oldukça yaygın. Ayakların şişmesini önlemek, ayak vurmasına karşı pedler kullanmak için birçok ünlü büyük ayakkabı giyiyor.



