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Katie Parrott: 'Troller benden nefret etse de umurumda değil'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Instagram’ın kilolu yıldızlarından olan Katie Parrott, yaptığı açıklamayla herkese meydan okudu. Kendini "mutlu şişman bir kadın" olarak tanımlayan Katie, trollerin ondan nefret etmesini umursamadığını söyledi.

Katie Parrott: 'Troller benden nefret etse de umurumda değil'

Instagram yıldızı Katie Parrott, "şişman" kelimesini yok etmek ve sosyal medyada "gerçek" bedenleri görmeyi normalleştirmek istiyor.

Kilolarıyla çok mutlu olduğunu söyleyen Instagram fenomeni, şişman olduğu için kendini durdurmayacağını istediğini giyip istediği yere gideceğini söyledi.

Katie, trollerin kendisini internette "mutlu şişman bir insan" olarak tanımladığı için hedef alındığını söylüyor.

Bir dergiye röportaj veren genç kadın şunları söyledi;

“Şişman olarak damgalanmak benim için önemli bir hayat yolu oldu. Şişmanım ve bu kötü bir kelime değil, açıklayıcı bir kelime. Birinin uzun ya da kısa ya da zayıf ya da sarışın olduğunu söylemek gibi."

Katie Parrot, moda endüstrisini her boyutta daha kapsayıcı hale getirene kadar durmayacağının altını çiziyor. Influencer, yakın zamanda BIG W ile işbirliği yaptı ve yaz koleksiyonunun tanıtımına yardımcı oldu.

Instagram yıldızı, sözlerinin sosyal medya akışlarında ilişkilendirilebilir bedenler bulmakta zorlanan diğerlerine yardımcı olacağını umuyor.

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