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"Katil Hasan"ın dişleri klarnetine uygun yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:19 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da heykeli dikilen "katil" lakaplı müzisyen Hasan Gizlenci'ye, kentteki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde klarnetine göre diş tedavisi uygulandı - Tedavi sırasında kontrol amaçlı klarnet çalan Gizlenci, ardından müzisyen arkadaşlarıyla hastane koridorunda hastalara müzik ziyafeti verdi - Hasan Gizlenci: - "Klarnet çalabilmem için dişlerimin sağlığı çok önemli. Dişsiz çalamam. Mesela protez diş var, takma. Onlarla çalamıyorum. Ağızda oynama yapıyor, çalamıyorum. Şimdi implant taktılar. Tedavi bittikten sonra rahat rahat çalacağız, rahat rahat öttüreceğiz"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL/MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da heykeli dikilen "katil" lakaplı müzisyen Hasan Gizlenci'ye, kentteki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde klarnetine göre diş tedavisi uygulandı.

Klarnetle yaptığı nağme ve taksimlere mest olanların "Ah be Hasan Ağabey öldürdün bizi." diyerek "Katil Hasan" diye seslendiği Gizlenci, yaklaşık üç ay önce çürük ve ağrı şikayetiyle Gündoğdu Turgut Mahallesi'ndeki Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine başvurdu. Burada yapılan teşhis ve tedavi süreçlerinde klasik protezle mesleğini icra edemeyeceği anlaşılınca Gizlenci'ye implant üstü metal destekli porselen kron tedavisi yapıldı.

Provalar sırasında ise dişlerin klarnetle uyumu için poliklinikte klarnet eşliğinde tedavi işlemleri gerçekleştirildi. Tedavi sırasında kontrol amaçlı klarnet çalan Gizlenci, müzisyen arkadaşlarıyla hastane koridorunda hastalara müzik ziyafeti de sundu.

- "Dişsiz çalamam"

Gizlenci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk yaşlarda çalmaya başladığı klarnetinin "ekmek teknesi" olduğunu söyledi.

Klarnette doğru sesleri ve notaları çıkarabilmek için diş sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Gizlenci, son zamanlarda dişlerindeki sızının arttığını ve bunun için hastaneye başvurduğunu ifade etti. Diş hastanesinde kendisine çok iyi bakıldığını anlatan Gizlenci, şöyle konuştu:

"Dişlerimde çürüme belirtileri vardı ve sallanıyordu. Sonra buraya geldim. Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Çok şükür iyiyim şu an. Klarnet çalabilmem için dişlerimin sağlıklı olması çok önemli. Dişsiz çalamam. Mesela protez diş var, takma. Onlarla çalamıyorum. Ağızda oynama yapıyor, çalamıyorum. Şimdi implant taktılar. Tedavi bittikten sonra rahat rahat çalacağız, rahat rahat öttüreceğiz."

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Halim Doğrusöz ise Gizlenci'nin Türkiye'de tanınan bir sanatçı olduğunu belirterek "Hasan Bey sanat alanında kendini Türkiye'de ispat etmiş nadide insanlardan biri. Ağız ve diş sağlığı, mesleğini icra etmesi için çok önemli. Biz de aynı hassasiyeti göstermeye çalıştık. Dilerim bu yeni dişleriyle mesleğini güzelce icra eder." dedi.

Hastanede görevli Diş Hekimi Caner Akyol da Gizlenci'nin tedavisini klarnetine göre yaptıklarını söyledi. Gizlenci'nin yaklaşık üç ay önce hastaneye başvurduğunu anlatan Akyol, "Hasan ağabey dişlerinin eksik olduğundan bahsetti. Sonra bir röntgen filmi çektirdik. Gerekli tedavilerini yaptık." diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediyesince iki yıl önce, Sahil Dolgu Alanı'nda elindeki klarnetiyle tasvir edilen ve önünde "Katil Hasan" yazan heykeli dikilen Hasan Gizlenci, düğün salonlarında mesleğini icra ediyor.

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