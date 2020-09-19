HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Katil zanlısı abla uzaklaştırma kararı aldırmış

Katil zanlısı abla uzaklaştırma kararı aldırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldüren abla Gülderen Yeşildağ’ın (40) anne ve babasını dövdüğü gerekçesiyle sabıkalı kardeşi Hasan Ali Yeşildağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.Gemlik’in Cihatlı Mahallesi’nde kardeşini öldüren Gülderen Yeşildağ, kardeşinin annesine, babasına ve kendisine şiddet uyguladığını belirtirken, önceki dönemlerde de uzaklaştırma kararı çıkardığı ortaya çıktı.Cezaevinden izinli çıkan Hasan Ali Yeşildağ’ın farklı suçlardan kaydı olduğu da belirtildi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kardeşini öldüren abla Gülderen Yeşildağ’ın (40) anne ve babasını dövdüğü gerekçesiyle sabıkalı kardeşi Hasan Ali Yeşildağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.
Gemlik’in Cihatlı Mahallesi’nde kardeşini öldüren Gülderen Yeşildağ, kardeşinin annesine, babasına ve kendisine şiddet uyguladığını belirtirken, önceki dönemlerde de uzaklaştırma kararı çıkardığı ortaya çıktı.
Cezaevinden izinli çıkan Hasan Ali Yeşildağ’ın farklı suçlardan kaydı olduğu da belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
İlçe karantinaya alındıİlçe karantinaya alındı
KPSS ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?KPSS ortaöğretim başvuru nasıl yapılır? Ücreti ne kadar?
En Çok Okunan Haberler
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Şevval Sam'ın arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Bakan Soylu'dan 'AYM' açıklaması: Çok hoşuma gitti
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve otomobil piyasasında rekorlar ardı ardına geliyor
Macron'dan Türkçe tweet
Macron'dan Türkçe tweet
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Yeni gelişme
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
Aleyna Çakır olayında Gülay Uygun neden intihar etti?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Ücretsiz dağıtılacak
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Ankara'da ölü bulunan Gülay Uygun'un eşi: Ölmeden önce beni arayıp 'hakkını helal et' dedi
Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama
Eski Belediye Başkanı Tanık'ı zehirli örümcek ısırdı! Hastaneden açıklama
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
İzmit'te kazı çalışmasında bulundu! 1 metre boyunda
Kazı çalışmasında bulundu! 1 metre boyunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.