Katılaşan oje nasıl hayata döndürülür?

Ojeler kadınların kıymetli makyaj malzemelerinden biridir. Zaman zaman kapağının tam kapatılmaması veya farklı biçimde hava alması sebebiyle katılaşan oje makyaj malzemelerine önem veren kadınlar için üzücü olabilir. Katılaşan oje nasıl düzeltilir sorusunun inceltme, ısıtma gibi birkaç farklı metodu vardır. Elinizdeki malzemeleri göz önünde bulundurarak size en uygun metodu bulabilirsiniz.
Oje inceltici malzemeler makyaj malzemesi setlerinde sıklıkla kullanılan malzemeler arasında yerini alır. Uzun kullanım sürelerinde yıpranan materyalin yeniden eski haline gelmesi için tercih edilen bu ürün aracılığıyla sadece katılaşan değil yoğunluğu artan ojeler de daha kullanışlı hale getirilebilir. Bu ürünün yoğun ojeleri inceltirken kullanan kullanıcılar yeterli miktarı göz önünde bulundurarak ojelerin içine ekler. Katılaşmış ojeleri de bu ürünü kullanarak hayata döndürebilirsiniz. Bunun için ojenizin içine yoğun olan ürünlerden biraz daha fazla olacak şekilde inceltici materyali eklemeniz gerekir. İncelticiyi yeteri kadar ekledikten sonra iyice sallamalısınız, bu sayede tüm şişenin içine inceltici madde ulaşabilir ve ojenizin tamamı tekrar akışkan hale gelebilir. Bu işlemi uygularken oldukça dikkatli olmanızda yarar var. Kullanacağınız materyal ojeyi farklı bir forma sokabildiği için aşırı eklenmesi durumunda ürün fazla sıvılaşabilir. Bunun için azar azar ekleme yapmak yeterli gelmezse inceltici eklemek çözüm olabilir.
Aseton, ojelerin vazgeçilmez ekürisidir. Kadınların makyaj çantaları içerisinde mutlaka kendine yer bulan asetonun görevi aslında ojeleri parmaklardan temizlemeye yardımcı olmaktır. Katılaşmış oje nasıl inceltilir sorusunun cevaplarından biri olarak gösterilmesinin sebebi de bu özelliğidir. Oldukça ulaşılabilir olan materyal ile ojelerinizi kolayca silebildiğiniz gibi hayata da döndürebilirsiniz. Parmaklarınızı renklendirmekten hoşlanıyorsanız bu renkleri zaman zaman silmeniz temizlemeniz de gerekir. Farklı renklerde oje kullanan kadınlar düzenli olarak aseton kullanır. Aseton ojenin çözeltici maddelerini içinde barındırır. Yani parmaklarınızda bulunan az miktarda ojeyi kolayca bir pamuk, peçete veya beze damlatarak çözer, bu sayede parmaklarınızı temizlemeniz sağlanır. Aseton tam da bu özelliği sayesinde katılaşmış ojeleri de eski haline getirebilir. Katılaşmış oje kutusunun içine yeterli miktarda aseton ekleyerek ojenin katı halden sıvı hale geçişini başlatabilirsiniz. Bu işlem sırasında tıpkı inceltici maddelerde olduğu gibi asetonu da fazla dökmemeye özen göstermelisiniz. Az miktarda aseton dökerek işleme başlayabilirsiniz gerekli görürseniz daha fazla aseton eklemelisiniz. Kutunun içerisinde bulunan katı ojenin tamamı sıvı olana kadar aseton ile temas ettirmelisiniz. Bunun için kutuyu olabildiğince farklı yerlerine aseton temas etmesi için sallamalısınız. Ojenin kıvamı sürülebilir hale gelene kadar veya kullanmak istediğiniz inceliğe erişene kadar bu işlemi uygulamaya devam edebilirsiniz.
Katılaşmış oje nasıl düzeltilir sorusuna verilebilecek en popüler cevaplardan biri de elbette oje kutusunu ısıtmaktır. Bu yöntemin kolaylığı olduğu gibi dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunmaktadır. Katı ojeyi ısıtırken kutuya doğrudan ateş ile müdahale etmek sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Genellikle cam materyal kullanılarak üretilen oje kutuları hasar alabilir, size ve etrafa zarar verebilir. Bu sırada içerisinde sıvılaşan oje cam size zarar vermese de etrafı kirletebilir. Genellikle çikolata eritme işlemi sırasında kullanılması ile ismi ün kazanan benmari usulü katı oje eritmede kullanılabilecek güvenli bir yöntemdir. Benmari usulü eritme yöntemi için aseton veya inceltici kullanmadan, uygun bir kap ve bir miktar su ile ojelerinizi canlandırabilirsiniz.
Bunun için öncelikle kutunun sığacağı bir kaba su eklemelisiniz. Ardından bu suyu ocak veya bir tüpün üzerinde ısıtıp oje kutusunu içine atmalısınız. Bu işlemi yaparken oje kutunuzun plastik kapağının suyun dışında kalmasına kapağın erimemesi adına özen göstermelisiniz. Daha geniş bir kap kullanarak aynı anda birçok ojeye bu işlemi kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Benmari usulünde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kaynama sırasında su eksildikçe su ekleme gerektirmesidir. Su tükenirse ocağınızın ateşi hem kaseye hem de kutuya dolayısıyla ojeye veya ojelere zarar verebilir. Bu işlemin ekstra bir malzeme gerektirmemesinin yanında işinize yarayacak başka bir özelliği daha vardır. Zaman zaman yaşanan oje kapaklarının sıkışması durumu katılaşan ojeler için de sıklıkla görülür. Özellikle kapak kısmına yakın yerlerde katı hale gelen ojelerin kapağı açılmaz aseton veya inceltici kullanmak mümkün olmaz. Bu yöntem ile sıvı hale getirilen ürünlerin kapağı ısı camı yumuşatacağı için kolaylıkla açılır. Herhangi bir ekstra malzeme kullanmadan evinizdeki kase ve bir miktar su ile ojenize kavuşabilirsiniz.
Katılaşan oje nasıl sıvılaştırılır sorusunun en kolay ve en uygulanabilir yöntemleri bu şekildedir. Öncelikle elinizde bulunan malzemeleri değerlendirerek ojenizi hayata nasıl döndüreceğinize karar verebilirsiniz. Elinizde aseton varsa bu yöntem ile deneme yapabilirsiniz. Asetonunun mevcut değilse herhangi bir inceltici malzeme de tercih edebilirsiniz. Elinizde bu tarz kimyasal çözeltici maddeler bulunmuyorsa geleneksel yöntemler ile su ve ateşi kullanarak ojelerinizi kurtarabilirsiniz. Katılaşmış ojelerin sayısını da düşünerek kendi yönteminizi tercih edebilirsiniz. Bu yöntemlerden birinin işe yaramaması durumunda diğer metotlara başvurarak sonuca ulaşabilirsiniz.
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