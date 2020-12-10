Katılaşan oje nasıl hayata döndürülür?

Ojeler kadınların kıymetli makyaj malzemelerinden biridir. Zaman zaman kapağının tam kapatılmaması veya farklı biçimde hava alması sebebiyle katılaşan oje makyaj malzemelerine önem veren kadınlar için üzücü olabilir. Katılaşan oje nasıl düzeltilir sorusunun inceltme, ısıtma gibi birkaç farklı metodu vardır. Elinizdeki malzemeleri göz önünde bulundurarak size en uygun metodu bulabilirsiniz. Katılaşan Ürün İçin Oje İnceltici Kullanmak Oje inceltici malzemeler makyaj malzemesi setlerinde sıklıkla kullanılan malzemeler arasında yerini alır. Uzun kullanım sürelerinde yıpranan materyalin yeniden eski haline gelmesi için tercih edilen bu ürün aracılığıyla sadece katılaşan değil yoğunluğu artan ojeler de daha kullanışlı hale getirilebilir. Bu ürünün yoğun ojeleri inceltirken kullanan kullanıcılar yeterli miktarı göz önünde bulundurarak ojelerin içine ekler. Katılaşmış ojeleri de bu ürünü kullanarak hayata döndürebilirsiniz. Bunun için ojenizin içine yoğun olan ürünlerden biraz daha fazla olacak şekilde inceltici materyali eklemeniz gerekir. İncelticiyi yeteri kadar ekledikten sonra iyice sallamalısınız, bu sayede tüm şişenin içine inceltici madde ulaşabilir ve ojenizin tamamı tekrar akışkan hale gelebilir. Bu işlemi uygularken oldukça dikkatli olmanızda yarar var. Kullanacağınız materyal ojeyi farklı bir forma sokabildiği için aşırı eklenmesi durumunda ürün fazla sıvılaşabilir. Bunun için azar azar ekleme yapmak yeterli gelmezse inceltici eklemek çözüm olabilir.

Etkili Bir Çözüm Olarak Aseton Kullanmak Aseton, ojelerin vazgeçilmez ekürisidir. Kadınların makyaj çantaları içerisinde mutlaka kendine yer bulan asetonun görevi aslında ojeleri parmaklardan temizlemeye yardımcı olmaktır. Katılaşmış oje nasıl inceltilir sorusunun cevaplarından biri olarak gösterilmesinin sebebi de bu özelliğidir. Oldukça ulaşılabilir olan materyal ile ojelerinizi kolayca silebildiğiniz gibi hayata da döndürebilirsiniz. Parmaklarınızı renklendirmekten hoşlanıyorsanız bu renkleri zaman zaman silmeniz temizlemeniz de gerekir. Farklı renklerde oje kullanan kadınlar düzenli olarak aseton kullanır. Aseton ojenin çözeltici maddelerini içinde barındırır. Yani parmaklarınızda bulunan az miktarda ojeyi kolayca bir pamuk, peçete veya beze damlatarak çözer, bu sayede parmaklarınızı temizlemeniz sağlanır. Aseton tam da bu özelliği sayesinde katılaşmış ojeleri de eski haline getirebilir. Katılaşmış oje kutusunun içine yeterli miktarda aseton ekleyerek ojenin katı halden sıvı hale geçişini başlatabilirsiniz. Bu işlem sırasında tıpkı inceltici maddelerde olduğu gibi asetonu da fazla dökmemeye özen göstermelisiniz. Az miktarda aseton dökerek işleme başlayabilirsiniz gerekli görürseniz daha fazla aseton eklemelisiniz. Kutunun içerisinde bulunan katı ojenin tamamı sıvı olana kadar aseton ile temas ettirmelisiniz. Bunun için kutuyu olabildiğince farklı yerlerine aseton temas etmesi için sallamalısınız. Ojenin kıvamı sürülebilir hale gelene kadar veya kullanmak istediğiniz inceliğe erişene kadar bu işlemi uygulamaya devam edebilirsiniz.