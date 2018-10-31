KATILDIĞI SES YARIŞMASIYLA TANINAN KÜÇÜK KIZIN ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA 

Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yaşamını yitiren O Ses Çocuklar yarışmasında adını duyuran 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya'nın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 20 gün önce hastaneye kaldırılan Kaya'nın bitkisel hayata girmesi ile kardeşi Hatice Kaya'nın 23 Ekim'de adliyeye başvurarak doktor ve hemşirelerden şikayetçi olduğu, şikayet üzerine kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılabilmesi için İstanbul Valiliği'nden izin talep edildiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Nazar Nur Kaya'nın kardeşi Hatice Kaya'nın, kardeşi henüz ölmeden, bitkisel hayata girmesi ile 23 Ekim tarihinde adliyeye gelerek hemşire ve doktorlar hakkında şikayetçi olduğu bilgisine yer verildi.

