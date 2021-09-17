Katlanabilir ekranlı modeller hızla yaygınlaşacak

Hali hazırda baktığımız zaman katlanabilir ekran desteğine sahip telefon sayısı hayli kısıtlı. Çünkü bu pazarda boy gösteren üretici sayısı da yok denecek kadar az.

Şu anda Samsung, Huawei ve Motorola dışında katlanabilir ekranlı telefon üreten 4. Bir isim daha bulunmuyor. Fakat 2022 ile birlikte bu durum tamamen değişmiş olacak.

Ortaya çıkan son raporlara göre önümüzdeki süreçte katlanabilir ekranlı telefonlarda önemli bir artış yaşanacak. Huawei, Samsung ve Motorola’nın haricinde Google, Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi isimlerin de katlanabilir ekranlı telefonlar üreteceği söyleniyor.

Ayrıca şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Apple’ın da hali hazırda katlanabilir ekranlı bir iPhone modeli geliştirdiği iddia ediliyor. Fakat söz konusu Apple olduğunda bu söylentilere inanmak biraz güç. Çünkü Cupertino merkezli şirket bırakın katlanabilir ekranı henüz çentik tasarımını bile geride bırakabilmiş değil.

Dolayısıyla Apple’ın katlanabilir ekran teknolojisinden önce şu çentik sorununu aşması gerekiyor.

Herşeyi bir kenara bırakırsak 2022’in akıllı telefon sektörü açısından haylihareketli geçeceğini söyleyebiliriz. Yine de bekleyip göreceğiz.

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