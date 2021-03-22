Katlanabilir ekranlı telefon modelleri her gün artıyor

Akıllı telefon pazarındaki rekabet günden güne artmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte katlanabilir ekranlı cihaz üreten firma sayısı da önemli ölçüde artacak.

Halihazırda baktığımız zaman katlanabilir ekran desteğine sahip telefon sayısı hayli kısıtlı. Çünkü bu pazarda boy gösteren üretici sayısı da yok denecek kadar az.

Şu anda Samsung, Huawei ve Motorola dışında katlanabilir ekranlı telefon üreten dördüncü bir isim daha bulunmuyor. Fakat önümüzdeki aylarda bu durum tamamen değişmiş olacak.

KATLANABİLİR TELEFON ÜRETECEKLER

Ortaya çıkan son raporlara göre önümüzdeki süreçte katlanabilir ekranlı telefonlarda önemli bir artış yaşanacak. Huawei, Samsung ve Motorola’nın haricinde Google, Oppo, vivo ve Xiaomi gibi isimlerin de katlanabilir ekranlı telefonlar üreteceği söyleniyor.

Ayrıca şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Apple’ın da halihazırda katlanabilir ekranlı bir iPhone modeli geliştirdiği iddia ediliyor. Fakat söz konusu Apple olduğunda bu söylentilere inanmak biraz güç. Çünkü Cupertino merkezli şirket bırakın katlanabilir ekranı henüz çentik tasarımını bile geride bırakabilmiş değil.