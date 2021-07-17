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Katlanabilir ekranlı telefonların yelpazesi genişliyor

17.07.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarındaki son trendin katlanabilir ekranlı telefonlar olduğunu söyleyebiliriz. Henüz pazarda öyle geniş bir model yelpazesi söz konusu değil. Fakat gün geçtikte, farklı üreticilerin de bu alanda yoğunlaştıklarını görüyoruz.

Katlanabilir ekranlı telefonların yelpazesi genişliyor

Bilindiği üzere katlanabilir ekranlı telefonların yaygınlaşmasında en büyük rol Samsung’un. Güney Koreli üretici, katlanabilir ekranlı modeller üzerinde ilk defa 2014 yılında çalışmaya başlamıştı. 2015 ile birlikte ilk Fold modeline ilişkin dokümanlar sızdırıldı.

Samsung katlanabilir ekranlı modeller üzerinde çalıştığını doğrulasa da henüz bu teknoloji için erken olduğunu savunuyordu. Ta ki 2020’ye kadar.

Samsung katlanabilir model yelpazesini hızlı bir şekilde genişletmek istese de o günün şartları buna çok fazla imkan sunmamıştı. Neyse ki teknolojinin gelişmesiyle birlikte dengeler de değişti. Artık katlanabilir ekranlı modellere ulaşmak daha kolay hale gelecek.

Sızdırılan son raporlara göre Samsung, önümüzdeki yıldan itibaren katlanabilir ekran konseptini orta segmente taşımaya hazırlanıyor. Bu da 5000 – 7000 TL arasına yeni çıkmış bir katlanabilir ekranlı model satın alabileceğimiz anlamını taşıyor.
Elbette Samsung’un yanı sıra Çinli üreticiler de bu pazara gireceklerdir. Hali hazırda bazı isimlerin bu konuda ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Tabi ki şimdilik konuşmak için erken. En net sonucu önümüzdeki yılın başlarında göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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