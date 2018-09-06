HABER

Katlanabilir telefon kasımda duyurulabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Samsung’un merakla beklenen katlanabilir telefon konsepti sandığımızdan daha yakın! Şirketin mobil bölüm CEO’sunun yaptığı açıklamalara göre cihaz yıl bitiminden önce tanıtılabilir.

Katlanabilir telefon kasımda duyurulabilir!

Yıllardır konsept videolarında görmeye alıştığımız marjinal telefonlar, ilk kez satışa çıkmak üzere. Özellikle Samsung ve Huawei’nin üzerinde durduğu bu proje, Samsung için daha çok anlam taşıyor zira Güney Koreli üretici yıllardır bu konsept üzerinde ciddi emek harcadı. Dolayısıyla bunu piyasaya ilk süren üretici olarak anılmak istiyor.

Nihayetinde gelecek yılın başlarında tanıtılacağı düşünülen Galaxy F (veya Galaxy X) birkaç ay sonra resmen tanıtılabilir. Samsung’un mobil bölümünün tepesindeki ismin söylediklerine göre 7-8 Kasım‘da San Francisco’da gerçekleştirilecek olan Samsung geliştirici konferansı, katlanabilir telefona ev sahipliği yapabilir.

CEO, cihaz hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı fakat daha önce altı çizilen şeyi tekrarladı; katlanabilir telefonlar sadece marjinal bir tasarım olmayacak, aksine çok kullanışlı özellikleriyle sıradan telefonlara göre avantajlar sağlayacak.

Çok uçuk bir fiyattan satışa çıkması beklenen ürünün ilk aşamada ülkemize gelmeyeceği tahmin edilebilir.

Bu şehir Minecraft ile oluşturuldu!

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Skype artık çok daha sade olacak!Skype artık çok daha sade olacak!
Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

Müjde Ar: İffet'in intikamını aldım

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Abdulkadir Selvi, 'benden söylemesi' deyip duyurdu: Özel bir çalışma yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Birçok ödüle layık görülen televizyon

Birçok ödüle layık görülen televizyon

Oyunun kuralları yeniden belirleniyor

Oyunun kuralları yeniden belirleniyor

Skype artık çok daha sade olacak!

Skype artık çok daha sade olacak!

Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!

Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!

Dünyanın ilk 5G’li telefonu olacak

Dünyanın ilk 5G’li telefonu olacak

Ford o iddiaları reddetti

Ford o iddiaları reddetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.