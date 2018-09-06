Katlanabilir telefon kasımda duyurulabilir!

Yıllardır konsept videolarında görmeye alıştığımız marjinal telefonlar, ilk kez satışa çıkmak üzere. Özellikle Samsung ve Huawei’nin üzerinde durduğu bu proje, Samsung için daha çok anlam taşıyor zira Güney Koreli üretici yıllardır bu konsept üzerinde ciddi emek harcadı. Dolayısıyla bunu piyasaya ilk süren üretici olarak anılmak istiyor.
Nihayetinde gelecek yılın başlarında tanıtılacağı düşünülen Galaxy F (veya Galaxy X) birkaç ay sonra resmen tanıtılabilir. Samsung’un mobil bölümünün tepesindeki ismin söylediklerine göre 7-8 Kasım‘da San Francisco’da gerçekleştirilecek olan Samsung geliştirici konferansı, katlanabilir telefona ev sahipliği yapabilir.
CEO, cihaz hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı fakat daha önce altı çizilen şeyi tekrarladı; katlanabilir telefonlar sadece marjinal bir tasarım olmayacak, aksine çok kullanışlı özellikleriyle sıradan telefonlara göre avantajlar sağlayacak.
Çok uçuk bir fiyattan satışa çıkması beklenen ürünün ilk aşamada ülkemize gelmeyeceği tahmin edilebilir.
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