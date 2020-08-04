Saçını katlı kestirenler dikkat! Daha şık görünüm için şekillendirme önerileri...

Katlı saç kesimi sahip olunan saç tipine göre; saçlara hacim vermek, hareket katmak, saçların doğal şeklini belirginleştirmek ya da saçın kabarmasını önlemek gibi birçok sebepten dolayı en çok tercih edilen kesim çeşitlerinden biridir. Saçınızı şekillendirirken dikkat edeceğiniz esas noktalardan biri neden katlı kesimi seçtiğinizdir. Çünkü saç kesimi tek başına beklentinizi karşılamak için yeterli gelmeyebilir. İstediğiniz sonucu elde edebilmek için saç kesiminizi uygun saç modelleriyle de taçlandırmanız gerekir. Hadi gelin saç tipinizi de göz önünde bulundurarak katlı saç kesimi için hangi modelleri tercih edebileceğinize geçelim.

SAÇ TİPLERİNE GÖRE KATLI SAÇ KESİMİ

DÜZ SAÇ TİPİNE SAHİPSENİZ

Saçlarınıza hacim kazandırmak için katlı kesimi tercih etmiş olabilirsiniz. Bu durumda daha etkili bir sonuç elde etmek için düz taramalardan kaçınabilir, yuvarlak fırça ve fön yardımıyla saçınıza hareket katabilirsiniz. Saç diplerinizi hacimlendirmek için fön makinelerinden yardım alabilir veya saçınızı yandan ayırarak daha hacimli görünmesini sağlayabilirsiniz. Fakat burada saçınızı hep aynı yerden ayırmamaya özen göstermelisiniz. Yoksa saçınız bu ayırma şekline alışacak ve hacmini kaybedecektir. Saç uçlarınızı hacimlendirerek yukarıdan toplayabilirsiniz. Böylece saç uçlarınız dolgun görünecek ve saçınızın tamamı öyleymiş hissi verecektir. Yandan ayırdığınız saçlarınızın az olan kısmını tokalarla sıkıştırarak da bu hissi yaratabilirsiniz.