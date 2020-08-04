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Saçını katlı kestirenler dikkat! Daha şık görünüm için şekillendirme önerileri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz saçlarımızın güzel görünmesini isteriz ve bunun için dakikalarca hatta saatlerce uğraşırız. Fakat her zaman istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Çünkü sahip olduğunuz saç kesimine uygun modeli bulamayız. Peki katlı bir saç kesimine sahipseniz, saçınızı nasıl şekillendirebilirsiniz? İşte bu sorunun cevapları...

Saçını katlı kestirenler dikkat! Daha şık görünüm için şekillendirme önerileri...

Katlı saç kesimi sahip olunan saç tipine göre; saçlara hacim vermek, hareket katmak, saçların doğal şeklini belirginleştirmek ya da saçın kabarmasını önlemek gibi birçok sebepten dolayı en çok tercih edilen kesim çeşitlerinden biridir. Saçınızı şekillendirirken dikkat edeceğiniz esas noktalardan biri neden katlı kesimi seçtiğinizdir. Çünkü saç kesimi tek başına beklentinizi karşılamak için yeterli gelmeyebilir. İstediğiniz sonucu elde edebilmek için saç kesiminizi uygun saç modelleriyle de taçlandırmanız gerekir. Hadi gelin saç tipinizi de göz önünde bulundurarak katlı saç kesimi için hangi modelleri tercih edebileceğinize geçelim.

SAÇ TİPLERİNE GÖRE KATLI SAÇ KESİMİ

DÜZ SAÇ TİPİNE SAHİPSENİZ

Saçlarınıza hacim kazandırmak için katlı kesimi tercih etmiş olabilirsiniz. Bu durumda daha etkili bir sonuç elde etmek için düz taramalardan kaçınabilir, yuvarlak fırça ve fön yardımıyla saçınıza hareket katabilirsiniz. Saç diplerinizi hacimlendirmek için fön makinelerinden yardım alabilir veya saçınızı yandan ayırarak daha hacimli görünmesini sağlayabilirsiniz. Fakat burada saçınızı hep aynı yerden ayırmamaya özen göstermelisiniz. Yoksa saçınız bu ayırma şekline alışacak ve hacmini kaybedecektir. Saç uçlarınızı hacimlendirerek yukarıdan toplayabilirsiniz. Böylece saç uçlarınız dolgun görünecek ve saçınızın tamamı öyleymiş hissi verecektir. Yandan ayırdığınız saçlarınızın az olan kısmını tokalarla sıkıştırarak da bu hissi yaratabilirsiniz.

DALGALI SAÇ TİPİNE SAHİPSENİZ

Saçınıza hareket katmak, dalgaları belirginleştirmek ya da saçınızın ağırlığından kurtulmak için bu kesimi tercih etmiş olabilirsiniz. Çeşitli saç bakım ürünleriyle buklelerinizin korunmasına korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Banyodan sonra saç kurutma makinesi kullanmamak, kullanıyorsak da vigoyla beraber kullanmak buklelerin korunmasına yardımcı olacaktır. Saçınızı düzleştirerek ya da doğal halinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu yüzden şekillendirme konusunda esnek olabilirsiniz. Saçınızı dağınık ve serbest bırakarak özgürlüğü, dağınık bir topuzla ise rahatlığı yakalayabilirsiniz. Ya da saçınızın üst kısımlarını topuz, alt kısımlarını bırakarak iki mutluluğu birden yaşayabilirsiniz.

KIVIRCIK SAÇ TİPİNE SAHİPSENİZ

Saçlarınızın kabarmasını engellemek veya saçınızın ağırlığından kurtulmak için bu kesimi tercih etmiş olabilirsiniz. Kıvırcık saçları doğal hali dışında şekillendirmek oldukça zordur. Bu yüzden amacınız bu asi güzelliklerin doğal şeklini koruması olmalıdır. Banyodan sonra kendiliğinden kurumasını sağlamak ya da vigo kullanmak saçınızın kabarmasını önleyerek saçınızın doğal şeklinin korunmasında yardımcı olacaktır. Bunun yanında topuz da sıklıkla başvuracağınız yöntemlerden biri olabilir. Saçınızın buklelerinden de yararlanarak farklı topuz çeşitleri deneyebilirsiniz.

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