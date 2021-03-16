Katolik Kilisesi: Eşcinsel birliktelikleri kutsama yetkimiz yok

CDF'nin yanıtı kendisine yöneltilen "Kilisenin eşcinsel çiftlerin birlikteliklerini kutsama yetkisi var mı?" şeklindeki soruya verildi ve yanıtta "Olumsuz" denildi.

Reuters Haber Ajansı, geçtiğimiz aylarda Almanya ve ABD dahil bazı ülkelerdeki Katolik kiliselerinin, eşcinsel Katolikleri kiliseye çekmek için eşcinsel birliktelikleri kutsamaya başladığını bildirdi.

CDF'nin verdiği yanıtı onaylayan Papa Francesco "yanıtın adil olmayan bir ayrımcılık çeşidi değil, kilise usullerindeki bir gerçeğin hatırlatılması niyetiyle verildiğini" belirtti.

Ancak CDF eşcinsel ilişkilerde "pozitif unsunlar" olduğunu da vurguladı.

CDF, bir erkek ve kadın arasındaki evliliğin kutsal olduğu ve bu nedenle kutsamalara eşcinsel çiftelerin dahil edilemeyeceğini ifade etti.

Tepkiler ne oldu?

CDF'nin yanıtı üzerine, sosyal medyada eşcinsel evliliklerin fotoğrafları paylaşıldı. Bunlara 2020 başkanlık yarışındaki adaylardan Pete Buttigieg'in kocası Chasten Buttigieg de vardı.

https://twitter.com/Chasten/status/1371514319939178497

İlerici Katolik gruplar da Vatikan'ın açıklamasından kaygı duyduklarını belirtti.

Catholics for Choice grubundan Charlotte Clymer "LGBTQ olmak bir seçim değildir. LGBTQ insanlar da müthiş bir şekilde Tanrı tarafından yaratılmıştır. Biz böyle doğduk ve Vatikan ya da herhangi bir dini otoritenin ne iddia ettiğinden bağımsız olarak bu böyle" dedi.

Eşcinsel katolik grubu New Ways Ministry'nin Başkanı Francis DeBernardo da Vatikan'ın açıklamasının "şaşırtıcı olmadığını, ancak yine de hayalkırıklığı yarattığını" söyledi.

Papa Francesco geçmişte ne demişti?

Papa Francesco, Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin liderliğine seçilmesinden birkaç ay sonra, büyük yankı uyandıran "Bir kişi eşcinselse ve Tanrı'yı arıyorsa, iyi niyetliyse, ben kimim ki onu yargılayayım?" açıklamasını yapmıştı.