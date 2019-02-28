Katolik Kilisesi'nin utanç tablosu: Çocuklara cinsel istismar

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Katolik Kilisesi içerisinde son yıllarda yoğunlaşan, çocuklara cinsel istismar ve taciz iddiaları Katoliklerin merkezi Vatikan'ın en önemli sorunlarından biri haline geldi.

ABD, Avrupa ve Avustralya'daki Katolik kiliselerinde görev yapan birçok rahip ve kardinal son zamanlarda, ya pedofili olarak adlandırılan çocuklara cinsel taciz ve suistimalle ya da görev bölgelerinde yaşanan bu vakaları örtbas etmekle suçlanıyor.

Özellikle, Katolik Kilisesi içinde Papa'dan sonra en önemli mevki olan kardinallik makamından olan Kardinal George Pell'in gözaltına alınması ve Eski Washington Başpiskoposu Theodore McCarrick'in papazlıktan men edilmesi konuyu daha fazla gündeme getirdi.

Birçok Katolik din adamıyla ilgili yargı süreçleri devam ederken, kardinal ve papazlar, geçmişte karıştıkları veya göz yumdukları cinsel taciz suçlamaları için mahkeme karşısında hesap veriyor.

Kiliselerdeki din adamlarına yönelik taciz suçlamaları 1950'li yıllarda gündeme gelmeye başlasa da medya ilk kez 1980'lerde Kanada ve ABD'deki kiliselerde yaşanan taciz olaylarına geniş yer verdi.