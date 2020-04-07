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Kavga ederken yakaladılar! Korona yasağını delenlere ’sosyal mesafe’ cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Koroanvirüs önlemleri kapsamında uygulamaya konan sosyal mesafe yasağına uymayan kişilere para cezası kesildi. Kurala uymayarak kavga eden 4 kişinin yanı sıra teftiş sırasında yakalanan minibüs sürücüsü ve yolculara 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavga ederken yakaladılar! Korona yasağını delenlere ’sosyal mesafe’ cezası

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılarak binlerce kişinin ölmesine sebep olan korona virüs (Covid-19) sonrasında Türkiye’de de bazı önlemler alındı. Virüsün daha fazla yayılmaması için sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiği de her fırsatta dile getiriliyor. Kırıkkale’de de jandarma ekipleri tarafından salgından vatandaşları korumak, hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler alınırken sağlığı hiçe sayanlara da cezai işlem uygulanıyor. Delice ilçesine bağlı Tekke Köyünde kavga olduğunu ihbar alan jandarma ekipleri, hemen olay yerine gitti. Kavgaya müdahale eden jandarma ekipleri, buradaki 4 kişiye cezai işlem uyguladı. Ayrıca ekipler, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında halk sağlığını tehlikeye soktukları ve ’sosyal mesafe kuralına uymadıkları’ için de her şahsa ayrı ayrı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL ceza kesti.

DOLMUŞ SÜRÜCÜSÜ VE YOLCULARA DA KORONAVİRÜS CEZASI

Yaşanan bir diğer olayda ise, ekipler Çelebi ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri, yaptıkları denetimde araç içerisinde sosyal mesafeye uyulmadığını ve tüm koltuklara yolcu alındığını belirledi. Ekipler, kurallara uymayan minibüs sürücüsü ve yolculara da aynı şekilde 3 bin 150 TL ceza kesti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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