HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

14.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

Karaman'da Deniz D. (24), kavga ettiği eşi Cansu D. (20) ile kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K.'yi (18) bıçaklayarak, yaraladı. 2 kardeş tedaviye, koca Deniz D. ise gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 1204 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk sahibi Deniz -Cansu D. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Meliha Nur K. da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçaklayarak, yaraladı.

00

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılen kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırgan koca Deniz D. ise, polis elipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?
Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!Atatürk’ün Öğretmenler Günü sözleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşıp duyurdu! 'Ablam kadın kollarında...'

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İddialı dizi ekrana veda ediyor!

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

İzmir'de sel felaketi! Acı haberler peş peşe geldi

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Sosyal medya Zeynep Naz Avcı'yı konuşuyor!

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Türk konsolosluğu çalışanı casusluk suçlamasıyla gözaltında

Kritik kabine toplantısı bugün

Kritik kabine toplantısı bugün

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla Çiçekçi yoğun bakımdan çıktı

Eski sevgilisi 10 yerinden bıçaklamıştı! Sevindiren haber geldi

2021 yılbaşı hangi gün araştırılıyor... 31 Aralık okullar tam gün mü tatil, yoksa yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

31 Aralık resmi tatil mi olacak?

I. Süleyman (Kanuni Sultan Süleyman) kimdir?

Oğlunun ölümü dönüm noktası oldu!

Türkiye'nin büyük bölümünde bu hafta sağanak ve karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak

Kalaslı saldırgan onlarca kişinin önünde dehşet saçmış

Kalasla saldırıp öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

'Çıplak temizlikçiler' şirketi dünyaya açıldı!

'Çıplak temizlikçiler' şirketi dünyaya açıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.