Kavga ettiği eşi ile baldızını bıçakladı

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Sümer Mahallesi 1204 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk sahibi Deniz -Cansu D. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Meliha Nur K. da ablası ile eniştesini ayırmaya çalıştı. Ancak Deniz D., eşi ve baldızını bıçaklayarak, yaraladı.

Vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yere yığılen kardeşler, gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan koca Deniz D. ise, polis elipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

