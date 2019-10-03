HABER

Kavga ettiği kişiyi silahla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde tartışma sonucu silahla vurulduğu iddia edilen bir adam, yol kenarında ölü bulundu.Babaeski’ye bağlı Sinanlı Köyü ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı Köyü kırsalında yol kenarındaki motosikletin yanında bir vatandaş hareketsiz biçimde bulundu.

Kavga ettiği kişiyi silahla vurdu

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde tartışma sonucu silahla vurulduğu iddia edilen bir adam, yol kenarında ölü bulundu.
Babaeski’ye bağlı Sinanlı Köyü ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı Köyü kırsalında yol kenarındaki motosikletin yanında bir vatandaş hareketsiz biçimde bulundu. Silahla vurulduğu iddia edilen Bülent Taşkın (53) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Oklalı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen evli ve 2 çocuk babası Bülent Taşkın’ın cenazesi, otopsiye gönderildi.
Olayla ilgili Ali Ç. isimli şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayın ardından konuşan Oklalı Köyü Muhtarı Celalettin Aygün, “Köy sakinlerimizden Bülent Taşkın, yevmiyeye gidip geçimini sürdüren birisiydi. Aramızdan ayrılmasına üzüldük. Allah rahmet eylesin” dedi.

PARTNER"Yine mutluluktan gözlerim doldu" "Yine mutluluktan gözlerim doldu"
Jandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdiJandarma hırsızı yakaladı, bin 658 paket sigara ele geçirdi
Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bittiHuzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Kılıçdaroğlu: İttifakın bozulacağını sanmıyorum

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

Yurdun 3'üncü katından düşen liseli Tuana öldü

Liseli Tuana'nın feci ölümü

Cinsel istismar sonrası dünyaya gelen bebeğin ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstismar sonrası bebek cesedinin gömülmesiyle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.