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  4. Kavga ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine 'Tatlı' sürprizi

Kavga ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine 'Tatlı' sürprizi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.04.2020 09:40 | Son Güncelleme

Aksaray’da koronavirüs kapsamında geniş güvenlik önlemi alarak etkin bir mücadele sergileyen polise kavga ihbarında bulunan gençler tatlı bir sürpriz yaptı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs (Covid-19) kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Aksaray’da da etkin bir mücadele sergileyen polis ekiplerine gençlerden tatlı bir sürpriz geldi.

24 saat aralıksız görev yapan, koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında geniş güvenlik önlemleri alarak 65 yaş üstü ile kronik pastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayan polis ekiplerini arayan gençler, Büyük Bölcek Mahallesi Cumartesi Semt Pazarı içerisinde kavga ihbarında bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden polis ekipleri kavgaya müdahale etmek için otomobilden aşağıya inince gençler tarafından alkışlarla karşılandı. Ne olduğunu anlayamayan polis ekiplerine gençler tarafından tatlı ikram edilerek koronavirüs ve diğer tüm olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak kapsamında etkin bir mücadele sergiledikleri için teşekkür edildi. Ellerinde tatlı tepsileriyle gelen gençler polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu.

"HER ZAMAN SİZLERİN YANINDAYIZ"

Gençlere teşekkür eden polis ekipleri, “Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Bizde elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerde bize böyle bir sürpriz yaparak mutlu ettiniz. Çok teşekkürler. Şu anda sosyal mesafelerimizi de korursak daha iyi olur. Çok teşekkürler, şimdi görevimizin başına geçelim” dedi.

Gençler ise, “Polise uzanan eller kırılsın” sloganları ile “Polis ekiplerimize bir jest yaptık. Kavga ihbarı var diye Cumartesi Pazarı içine çağırdık. Onlarda geldiler olay yerine. Ve onlara tatlı ikramında bulunduk. Emniyetimizin bu zor günlerinde yanında olarak destek verdik. Kavga ihbarında bulunduk. Sağ olsunlar onlarda hemen geldiler. Tatlı ikramında bulunduk ve kendilerini gönderdik” dediler.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Aksaray koronavirüs Covid-19

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