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Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

07.02.2021 01:55 | Son Güncelleme:
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Kavgada hıncını alamadı, motosikletini yaktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde B.Ş. isimli kişi, ettiği kavga sonrasında hıncını kullandığı motosikletten çıkardı. Belediye binası önünde motosikletini ateşe veren şahsın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yangın, Karasu İlçesi İncilli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karasu Belediyesi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B. Ş. isimli şahıs ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.Ş., hıncını motosikletten çıkardı. Kullandığı motosikleti ateşe veren B.Ş., hızla olay yerinden kaçtı.

Motosikletin alev aldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Plakasız motosiklet yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)


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