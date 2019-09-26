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Kavgada kalbi duran lise öğrencisi yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

Samsun'un Terme ilçesinde, öğrenciler arasında çıkan kavgada göğsüne aldığı darbe sonucu kalbi duran lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede 14 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde, öğrenciler arasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu rahatsızlanan lise öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Terme Darüşşifa Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Çoban (14) ile bazı lise öğrencileri arasında, 12 Eylül'de, okul çıkışı Fenk Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda göğsüne aldığı darbe sonucu kalbi duran Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Çoban, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan gencin cenazesinin, yarın Ordu'nun İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A. (18) ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakan Çoban'ın, Osman-Emine Çoban çiftinin üç çocuğunun en büyüğü olduğu bildirildi.

Ölen gencin eniştesi Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakan Çoban'ın ölümüne neden olan 5 kişiden birinin tutuklandığını, yaşı küçük olan diğerlerinin ise serbest bırakıldığını iddia etti.

Olayda payı olan herkesin cezasını almasını istediklerini vurgulayan Gümüş, "Hakan kavgayı ayırmak isterken arkadaş kurbanı oluyor. Tedavi görüyordu. Gece öldüğü haberini aldık. Biz bu davanın peşindeyiz. Tüm faillerin yakalanmasını istiyoruz. Acımız çok büyük. Evin tek oğluydu." ifadesini kullandı.

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