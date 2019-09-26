Kavgada kalbi duran lise öğrencisi yaşamını yitirdi

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Y.A. (18) ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terme Darüşşifa Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Çoban (14) ile bazı lise öğrencileri arasında, 12 Eylül'de, okul çıkışı Fenk Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Hakan Çoban'ın, Osman-Emine Çoban çiftinin üç çocuğunun en büyüğü olduğu bildirildi.

Ölen gencin eniştesi Hüseyin Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakan Çoban'ın ölümüne neden olan 5 kişiden birinin tutuklandığını, yaşı küçük olan diğerlerinin ise serbest bırakıldığını iddia etti.

Olayda payı olan herkesin cezasını almasını istediklerini vurgulayan Gümüş, "Hakan kavgayı ayırmak isterken arkadaş kurbanı oluyor. Tedavi görüyordu. Gece öldüğü haberini aldık. Biz bu davanın peşindeyiz. Tüm faillerin yakalanmasını istiyoruz. Acımız çok büyük. Evin tek oğluydu." ifadesini kullandı.

