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  4. Kavgayı ayırmak isteyen esnaf neye uğradığını şaşırdı! Tüplü kavga saniye saniye kamerada

Kavgayı ayırmak isteyen esnaf neye uğradığını şaşırdı! Tüplü kavga saniye saniye kamerada

21.01.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te iki genç grup arasında çıkan kavgaya mahalle esnafı müdahale edip ayırmak istedi. Kavga eden şahıslardan biri, kavgayı ayırmaya çalışan bakkalın kafasına tüp fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, iki grup genç arasında kavga çıktı. Sokakta yaşanan kavgaya çevre esnafı müdahale ederek sonlandırmaya çalıştı. Kavganın yaşandığı bakkal dükkanının içerisinde bulunan esnaf da dükkanından çıkarak gençleri engellemeye çalıştı. Kavgaya karışan şahıslardan biri, dükkanın önünde bulunan bir tüpü alıp bakkalın suratına fırlattı. Kafasına tüp atılan bakkal, suratından yaralandı. Gençlerin kavgası ise çevredekilerin müdahalesiyle sonlandı. Yaralanan bakkalın kendisine tüp atan kişiden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubun bir bakkalın önünde kavga ettiği, gençlerden birinin yerden aldığı tüpü bakkal esnafının suratına fırlattığı görülüyor.

(İHA)

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Pendik kavga

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