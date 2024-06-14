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Dünyanın en zararlı yiyeceğine dikkat! Bir küpü bile zehir saçıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.06.2024 08:50
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Et ve tavuk suları yemeklerin lezzetini ve besin değerini artırıyor. Yemeklerin lezzetine lezzet katmak isteyenler et ve tavuk sularını sık sık tüketiyor. Ancak birçok kişi et, tavuk suyu yapımının zor olduğunu düşünüyor. Bu nedenle bulyon kullanımını tercih ediyor. Bulyonların faydalı olduğuna dair bir yanılgı var. Uzmanlar et ve tavuk bulyonlarının sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu ve bir küpünün bile adeta zehir saçtığını belirtiyor.

Dünyanın en zararlı yiyeceğine dikkat! Bir küpü bile zehir saçıyor

Yemeklerin tadını daha lezzetli yapmak için birçok malzeme var. Bu malzemelerden bazılarını elde etmek zor olduğu için hazır versiyonları kullanılıyor. Ancak yemeğin lezzetli ve pratik olması için kullanılan bu malzemeler sağlığı büyük oranda tehdit ediyor. Dünyanın en zararlı yiyeceği olarak nitelendirilen bulyonlar birçok kişinin mutfağında var. Bulyonlar sayısız hastalığa neden olabiliyor.

ZARARLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

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Bulyonlarda Mono sodyum glutamat (MSG) isimli zararlı madde bulunuyor. Çin tuzu olarak adlandırılan bu madde uzmanlar tarafından tehlikeli olarak nitelendiriliyor. Birçok hastalığa yol açarak vücudu mahveden ürünün zararları ise gerçekten inanılmaz. Bulyonun içerdiği kimyasallardan dolayı, vücut ‘Çin Restoranı Sendromu’ adlı toplu bir reaksiyona giriyor ve düzenli olarak yemeklerde tüketildiğinde; anormal kalp atışı, nefes almada güçlük, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açıyor.

BEYİNSEL HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

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Bulyonların bu kadar zararlı olmasının nedeni, içeriğinde yer alan Mono sodyum gluatamat (MSG) isimli katkı maddesi. Bulyonların içinde bulunan ve yemeklere et aroması kazandırmak için kullanılan MSG, kişinin merkezi sinir sistemine zarar veriyor. Alzheimer, Parkinson, Epilepsi (sara) ve Huntington hastalıklarının oluşmasına neden oluyor.

EPİLEPSİ VE PARKİNSON GİBİ HASTALIKLARA NEDEN OLABİLİYOR

Açılımı mono sodyum gluatamat olan MSG, lezzet arttırıcı etkili kimyasal bir ürün. Çin tuzu olarak bilinen bu ürün fazla tüketildiğinde; Epilepsi (sara), Parkinson, Alzeimer, Huntington, pankreas hasarı, göz retinasında büyüme, yağ birikimi, insülin artışı, obezite gibi sağlık sorunlarına neden olur.

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MSG tüketimi ayrıca yağ birikimi, doyma mekanizmasında bozukluk, obezite, büyüme hormonu baskılanması, pankreas hasarı, insülinde artış ve buna bağlı olarak diyabet, böbrek ve karaciğerde tahribata kadar yol açmakta.

HAMİLELERİN ASLA TÜKETMEMESİ GEREKEN YİYECEKLER

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İçeriğinde MSG olan ürünler arasında; et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba yer alıyor. Bu ürünlerin özellikle hamilelik döneminde kullanılması, uzmanlar tarafından çok sakıncalı bulunuyor. Hamilelikte MSG içeren gıdaların tüketilmesinin büyük zararı ise plasentayı geçerek direk bebeğe zarar vermesi.

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Anahtar Kelimeler:
bulyon
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