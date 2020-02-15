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Kavşak inşaatında 90'larda öldürülen Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kavşak kazısı sırasında iskeletler ortaya çıktı. İskeletlerin 90’lı yıllarda öldürülen Rus mafyası üyelerine ait olduğu tahmin ediliyor.

Kavşak inşaatında 90'larda öldürülen Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir inşaat firması yeni kavşak yapımı için kazı yaparken kemikler ortaya çıktı. İşçiler çıkan iskeletleri görünce polisi arayarak durumu bildirdi. Çalışma alanına gelen polisler, kavşak çalışmasını durdurarak bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede toprak altında 3 kişiye ait iskeletler bulundu. Bölge savcılığı tarafından yapılan soruşturmaya göre cesetlerin 90’lı yıllarda Rus mafyaları arasında çıkan çatışmada ölen ve ortadan kaybolan 3 kişiye ait olduğu sanılırken, adli tıp ekipleri cesetlerin kimliklerini araştırıyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, iskeletlerin ortaya çıktığı noktada başka kişilere ait cesetlerin de ortaya çıkabileceği belirtilerek, kazı işlemlerine devam edildiği ve dönemin Rus mafyası çekişmesinden ortaya çıkan dava dosyalarının tekrar açıldığı ifade edildi.

Kavşak yapımı sırasında Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya iskelet Rus mafyası

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