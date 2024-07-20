KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Kavurucu sıcaklarda dikkat! Bu maddelere dikkat edilmezse sonucu kötü olabilir

    Kavurucu sıcaklarda dikkat! Bu maddelere dikkat edilmezse sonucu kötü olabilir

    20.07.2024 15:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hava sıcaklığının yanı sıra yüksek nem seviyeleri de günlük hayatı zorlaştırıyor. Hatay'da görevli Diyetisyen Tuğçe Öntürk, kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu bu günlerde insanların sıvı kaybını önlemek için günlük 2 buçuk litre su içmeleri gerektiğini söyledi.

    Kavurucu sıcaklarda dikkat! Bu maddelere dikkat edilmezse sonucu kötü olabilir

    Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıklar ülke genelinde arttığı gibi Hatay'da da 40 derecenin üzerine çıktı. Yüksek sıcaklıklar açık alanda çalışan tarım işçileri başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarını olumsuz etkiliyor. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görevli Diyetisyen Tuğçe Öntürk, sıvı kaybının gazlı içeceklerin yerine sade maden suyu veya ayran gibi içeceklerle dengelenebileceğini ifade etti. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçınılmamasını söyleyen Diyetisyen Öntürk, yeteri kadar sıvı alınmadığı takdirde; mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik gibi şikayetler meydana geldiğini belirtti.

    Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

    AW250658_02

    “SIVI KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN GÜNLÜK 2,5 LİTRE SU ALIMINI ÖNERMEKTEYİZ”

    Artan sıcaklıklarla birlikte vücudumuzdaki sıvı kaybı arttığına dikkat çeken Diyetisyen Öntürk, “Yeteri kadar sıvı alınmadığında mide bulantısı, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetler meydana gelebilmektedir. Bu şikayetleri önlemek için günlük en az 2,5 litre su alımını önermekteyiz. Şekerli ve gazlı içecekler yerine sade maden suyu, ayran, evde yapılmış limonata gibi sağlıklı içecek alternatifleri tercih edilmelidir.

    AW250658_03

    Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçınılmamalıdır. Sindirimi zor olan çok yağlı, baharatlı besinlerden uzak durmamız gerekmekte. Bunlar yerine kolay sindirilen, sıvı, vitamin, mineral yönünden zengin, mevsimine uygun sebze meyve tüketimini artırmalıyız. Ayrıca sıcak havalarda besinler daha çabuk bozulabileceğinden besinlerin saklama şartlarına da dikkat etmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Bu 3 besini asla yıkamayın! Adeta zehir saçıyorBu 3 besini asla yıkamayın! Adeta zehir saçıyor
    Anahtar Kelimeler:
    su nem
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

    Prime Day'e özel ünlü markalardaki devasa indirimler burada!

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturacak modeller burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.