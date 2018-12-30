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Kayak merkezinde telesiyej arızası! 300 kişi 2 saattir mahsur

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde telesiyejin arıza yapması nedeniyle 300 civarında kişi mahsur kaldı.

Kayak merkezinde telesiyej arızası! 300 kişi 2 saattir mahsur

Kars Sarıkamış kayak merkezinde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde 300 kişi mahsur kaldı. CNN TÜRK'ün duyurduğu habere göre arızanın yaklaşık 2 saattir sürdüğü öğrenildi.

Telesiyejde mahsur kalan vatandaşlardan Murat Erdem CNN TÜRK canlı yayınında şunları söyledi:

İki saati aşkın süredir kayak bölgesinde asılı kaldık. AFAD'ı aradık. Üşüyoruz. İlgileniyoruz diyorlar ama çok sayıda insan var. Soğuktan üşüyoruz. Çocuklar ağlıyor. Kısım kısım ilerliyor şimdi.

Jandarmanın da bölgeye kar motorları ile ulaştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
telesiyej Kars Sarıkamış

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