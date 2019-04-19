Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 135, Davraz'da 101, Konaklı'da 95, Kartalkaya'da 92, Ilgaz'da 90, Sarıkamış'ta 65, Uludağ'da 27, Erciyes'te 26, Yıldızdağı'nda 15, Kartepe'de 11, Ladik'te 9 ve Saklıkent'te 7 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
19.04.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
ÇB
-4
4
Elmadağ
HKY
-4
0
Erciyes
Y
-6
0
Ilgaz
HKY
-4
0
Kartalkaya
KY
-5
-3
Kartepe
HKY
-1
1
Ladik
KY
-3
1
Nemrut Dağı
KKY
-5
1
Palandöken
KY
-4
1
Sarıkamış
KY
-4
4
Uludağ
KKY
-5
-2
Yıldızdağı
Y
-4
4
Yıldıztepe
HKY
-2
1
(ÇB: Çok bulutlu, Y: Yağmurlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağmurlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)
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