Kayak merkezlerinde son durum

Türkiye'deki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı 138 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 138, Kartalkaya'da 112, Ilgaz'da 90, Konaklı'da 89, Davraz'da 74, Sarıkamış'ta 69, Erciyes'te 22, Yıldızdağı ve Uludağ'da 15 ve Saklıkent'te 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde tahmin edilen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:
Merkez
26.04.2019
En düşük
En yüksek
Davraz
GSY
6
12
Elmadağ
PB
6
17
Erciyes
KKY
-1
5
Ilgaz
PB
2
12
Kartalkaya
PB
2
10
Kartepe
PB
7
13
Ladik
PB
6
13
Nemrut Dağı
PB
-4
3
Palandöken
PB
-5
5
Sarıkamış
PB
-5
7
Uludağ
AB
4
11
Yıldızdağı
PB
2
11
Yıldıztepe
PB
2
14
(GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)
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