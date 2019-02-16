HABER

Kayak turizminin adresi Palandöken'in gizli kahramanları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de, kayakseverlerin sorunsuz şekilde vakit geçirmelerini sağlamak için dev bir ekip geri planda hizmet veriyor - Merkezde gondol ve telesiyejlerin bakım ve onarımı, alanında uzman ekipler tarafından yapılırken Jandarma Arama Kurtarma timleri ile arama kurtarma ekiplerince gerekli önlemler alınarak kayakseverlere konforlu bir tatil imkanı sağlanıyor - Gondol ve telesiyejlerin bakım onarım şefi Cabir Macit: - "Telesiyej ve gondol kış turizmi için çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden alanında kendini yetiştirmiş arkadaşlarca her gün muhakkak bunlar testlerden geçiyor" - Arama kurtarma ekibi çalışanı Mehmet Ağaya: - "Telesiyej ve gondollarda olası bir mekanik problem olduğunda ekibimizle müdahale ediyoruz. Yarım saatlik bir müddet var. Eğer bu süreçte arıza giderilmezse biz devreye giriyoruz ve mahsur kalan insanların ip yardımıyla aşağı inmelerini sağlıyoruz"

YUNUS HOCAOĞLU - Kış turizminin önemli merkezlerinden Palandöken'de, kayakseverlerin sorunsuz tatil yapmalarını sağlamak için dev bir ekip geri planda hizmet veriyor.

Merkezde bulunan gondol ve telesiyejlerin bakım ve onarımı, uzman teknik kadrolar tarafından yapılırken Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile arama kurtarma ekiplerince gerekli önlemler alınarak kayakseverlere konforlu bir tatil imkanı sağlanıyor.

Yerli turistlerin yanı sıra Rusya ve İran başta olmak üzere yurt dışından da binlerce turiste ev sahipliği yapan Erzurum, Büyükşehir Belediyesi ve otellerin uyguladığı farklı etkinliklerle misafirlerine eşsiz bir kış tatili yapma imkanı sunuyor.

Safari, gece kayağı, animasyon ve yamaç paraşütü gibi birçok aktivitenin yapıldığı, dik yamaçların yer aldığı Palandöken'de, 30 kişiden oluşan teknik ekip, gece gündüz, gondol ile telesiyejlerin bakım ve onarımlarını yapıyor.

Titiz bir şekilde bakım ve onarımı yapılan gondol ve telesiyejlere binen misafirler, eşsiz doğayı izleme fırsatı yakalarken, yamaçlardan sorunsuz ve konforlu şekilde kayak yapma keyfini yaşıyor.

- "Amacımız insanların güvenli ve huzurlu tatil yapmaları"

Palandöken Kayak Merkezindeki gondol ve telesiyejlerin bakım onarım şefliğini yapan Cabir Macit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

Macit, kayakseverlerin rahat bir tatil yapmaları için 30 kişilik uzman ekiple çalıştıklarını belirterek, "İşimizin bilincindeyiz ve bunun ciddiyetini taşıyoruz. Bunun için gerekli olan her şey bizim kontrolümüzden geçiyor. Amacımız insanların burada güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapmalarını sağlayıp evlerine dönmelerini sağlamaktır." dedi.

Kayak merkezindeki kapalı gondol hakkında bilgi veren Macit, "Gondollar 126 kabinden oluşuyor ve iki aşamalı. Ful kapasite ile çalıştığı zaman saatte 1500 kişiyi taşıyabiliyor. Toplam 3 bin metre uzunluğunda olan gondollar sayesinde insanlar zirveye çıkarak 6-7 kilometre uzunluğundaki pistlerden kesintisiz kayak yaparak sıfır noktasına varabiliyor." diye konuştu.

Macit, kapalı gondolların yanı sıra açık telesiyejlerin de mevcut olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"3 adet açık telesiyejimiz var. Bunlardan birisi 1450 metre uzunluğunda, 86 sandalyeli ve saatte 2 bin taşıma kapasiteli. Diğeri 650 metre ve saatte 1800 kişiyi taşıyor. 3. telesiyejimiz ise 1100 metre uzunluğunda, 60 sandalyeli ve bu da saatte 1800 taşıma kapasiteli. Bunların haricinde inşaat aşamasında olan iki yeni lift kuruluyor. Birisi Ejder 3200'de diğeri ise vadi pisti dediğimiz yerde ve önümüzdeki yıl yetişecek. Bu sayede insanlar en zirveden aşağı inebilecek."

Macit, şöyle devam etti:

"Telesiyej ve gondol, kış turizmi için çok büyük önem arz ediyor. Bu yüzden alanında kendini yetiştirmiş arkadaşlarca her gün muhakkak bunlar testlerden geçiyor. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak bakımlarımız mevcut. Hiçbir aksaklığa mahal vermemek için bunların bakımlarının sürekli yapıldığını insanların bilmesi gerekiyor. Halatların kontrolleri her gün sabah yapılıyor, yıllık ise manyetik testlerden geçiyor. Yazlık ve yıllık bakımlarda bunların hepsi parçalanıp testler yapıldıktan sonra yeniden montajını yapıyoruz.”

Muhtemel bir sorun halinde ekiplerin bütün imkanlarıyla seferber olduğuna işaret eden Macit, "Bunlar teknik bir sistem ve olası bir durumda 1, 3, 5 dakika durduğu zaman insanlar hemen cep telefonlarına başvuruyor. Bunu yapmadan sabırla bizi beklemeleri gerekiyor, çünkü en kısa zamanda muhakkak o işe müdahale eden insanlar var ve bu sorunun giderilmesi için çalışıyor." diye sözlerine ekledi.

- "Arıza durumunda alternatif sistemler devreye giriyor"

Palandöken Kayak Merkezinde 23 yıldır bakım onarım yapan Ali Oltulu da "Günlük kontroller yapıldıktan sonra problem yoksa lifti çalıştırıyoruz. Arıza durumunda yedek alternatif sistemler devreye giriyor. Eğer jeneratörde de sıkıntı çıkarsa kurtarma motorlarını aktif hale getirerek güvenli bir şekilde insanların tahliyesini sağlıyoruz. Tüm kayakseverleri buraya bekliyoruz. İnsanlar buraya geldiklerinde güvenli ve huzurlu bir şekilde kayaklarını yapabilir, eğlenebilirler." dedi.

Arama kurtarma ekibinden Mehmet Ağaya ise teknik ekibin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Telesiyej ve gondollarda olası bir mekanik problem olduğunda ekibimizle müdahale ediyoruz. Yarım saatlik bir müddet var eğer bu süreçte arıza giderilmezse biz devreye giriyoruz ve mahsur kalan insanların ip yardımıyla aşağı inmelerini sağlıyoruz."

PARTNERTuristler için en tehlikeli 10 şehirTuristler için en tehlikeli 10 şehir
Başkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyorBaşkale'de kamyonlara yüklenen kar ilçe dışına çıkarılıyor
Avukatlar korosu örnek olduAvukatlar korosu örnek oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Oltulu Cabir Macit Erzurum gondol kayak kış Palandöken Kayak Merkezi Tatil telesiyej turizm

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.