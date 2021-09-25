HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayayı delip, metrelerce aşağı indiler! Dehlizde mahsur kalan oğlak için seferberlik

Kayayı delip, metrelerce aşağı indiler! Dehlizde mahsur kalan oğlak için seferberlik

25.09.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde’de düştüğü kayalıkların 6 metrelik dehlizinde mahsur kalan oğlak ekipler tarafından kurtarıldı.

Niğde Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünde çobanlık yapan Ferdi Koçyiğit, sürüdeki bir oğlağın 6 metre yükseklikten kayalıklara düşerek dehlizde mahsur kaldığını gördü. İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, oğlağı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Kayayı delerek dehlizin girişini genişleten ekipler, 6 metre aşağı inerek oğlağı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanmadan kurtarılan oğlak, çoban Ferdi Koçyiğit’e teslim etti.

(İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat
PARTNERMerakla beklenen ilk fragman yayınlandıMerakla beklenen ilk fragman yayınlandı
Sokak ortasında öldürüldü!Sokak ortasında öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Niğde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.