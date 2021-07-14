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  4. Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı! Mahalle patlama sesiyle yankılandı

Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı! Mahalle patlama sesiyle yankılandı

14.07.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli ilçesinde, tarlasında bulunan kayayı parçalamak için evinde çok sayıda torpili birleştirmek isteyen Ş.Ö., meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Olay patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı sonrasın ortaya çıktı.

Kayayı parçalamak için hazırladığı torpil evinde patladı! Mahalle patlama sesiyle yankılandı

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeni Mahalle 8040 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

ÇEVREDE GÜVENLİK KORDONU OLUŞTURULDU

İddiaya göre, şiddetli bir patlama sesi duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, patlamanın 8040 sokaktaki apartmanda olduğunu tespit ederek çevrede güvenlik kordonu oluşturdu.

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Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, patlamanın meydana geldiği apartman dairesinde bulunan ve yaralanan Ş.Ö.'yü çıkartarak ambulansa aldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Ş.Ö., daha sonra Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAHÇESİNDEKİ KAYAYI PATLATMAK İÇİN HAZIRLAMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapsamında polis ekipleri patlamanın yaşandığı evde detaylı incelemede bulundu. Yapılan araştırmada dairede çok sayıda patlayıcı torpil ele geçirildi. Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis, Ş.Ö.'nün Menemen ilçesindeki tarlasında bulunan bir kayayı patlamak için Konak ilçesinden çok sayıda torpil temin ettiğini ve bu torpilleri birbirine bağladığı sırada patlamanın meydana geldiğini belirledi. Ş.Ö.'nün hastanede tedavisini sürerken, polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
patlama İzmir
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