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  4. Kaybettiği hayvanları bulununca 16 bin 644 TL ceza yedi

Kaybettiği hayvanları bulununca 16 bin 644 TL ceza yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kırklareli’de kaybolan koyun ve kuzular bulununca hayvanları kayıt altına aldırmadığı gerekçesiyle hayvanların sahibine 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı.Kırklareli Babaeski-Katranca Köyünde, R.A.

Kırklareli’de kaybolan koyun ve kuzular bulununca hayvanları kayıt altına aldırmadığı gerekçesiyle hayvanların sahibine 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı.
Kırklareli Babaeski-Katranca Köyünde, R.A. isimli şahıs 15 adet sahipsiz küçükbaş hayvan bularak ahırına koyduğunu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri köye gitti. Babaeski İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan araştırma neticesinde; 13 adet koyun ile 2 adet kuzunun Katranca köyünde ikamet eden H.E.K. isimli şahsa ait olduğu tespit edildi. Muhtar ve azalar huzurunda teşhis edilen hayvanlar, H.E.K.’ya teslim edildi.
Hayvanlar için 16 bin 644 TL ceza
Şahıs hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun 7. maddesi ve 36/1-e ceza maddesi gereği 12 adet küçükbaş hayvanını kayıt altına aldırmadığı için hayvan başına bin 387 TL olmak üzere toplamda 16 bin 644 TL idari yaptırım uygulandı.

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