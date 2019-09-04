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Kaybolan eski İspanyol kayakçı ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 20:32 | Son Güncelleme

İspanya'ya kış olimpiyatlarında ilk madalyayı kazandıran kadın sporcu Blanca Fernandez Ochoa, kaybolduktan 11 gün sonra ölü bulundu

MADRİD (AA) - İspanya'ya kış olimpiyatlarında madalya kazandıran ilk kadın sporcu olan ve 11 gündür kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki eski kayakçı Blanca Fernandez Ochoa ölü bulundu.

İspanya'nın sembol sporcularından Ochoa'dan 23 Ağustos'tan bu yana haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 4. gününe giren arama çalışmaları sırasında eski milli sporcunun cesedinin bulunduğu bildirildi.

İspanyol polisi tarafından verilen bilgilerde, başkent Madrid'in yaklaşık 60 kilometre kuzeyindeki Cercedilla adlı dağlık alanda tek başına yürüyüşe çıktığı anlaşılan Ochoa'nın ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan ve mevcut durumda izinli olan bir jandarma tarafından bulunan Ochoa'nın cesedinin otopsi için adli tıpa gönderildiği kaydedildi.

Arama çalışmalarında jandarma, ulusal ve yerel polis, sivil koruma görevlileri, itfaiye ve gönüllerden oluşan 400'den fazla bir ekip yer aldı.

İspanyol basını, Ochoa'nın başına sert bir darbe aldığını ve ölüm nedeninin henüz bilinmediğini yazdı.

Fransa'da düzenlenen 1992 Kış Olimpiyatları'nda kayak slalom branşında bronz madalya kazanan Ochoa, İspanya'ya Kış Olimpiyatlarında madalya kazandıran ilk kadın sporcu olarak tarihe geçmişti.

Ochoa, İspanya'da özellikle kadın sporcular için öncü bir isim olarak tanınıyordu.

Ochoa'nın ölümünden dolayı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, siyasi parti liderleri, Real Madrid Kulübü, basketbolcu Pau Gasol, eski milli kaleci Iker Casillas, Formula 1 pilotu Fernando Alonso gibi spor ve siyaset dünyasından çok sayıda başsağlığı mesajı gönderildi.

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Blanca Fernandez Ochoa İspanya kayak Kayıp Kış Olimpiyatları

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