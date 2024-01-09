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Kaybolduktan 25 gün sonra parçalanmış cesedi bulunmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

09.01.2024 12:33 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de Nazmi Önal'ın (64) kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulundu. Önal'ın ölümüne ilişkin kardeşi M.Ö., gözaltına alındı. İşte detaylar...

Kaybolduktan 25 gün sonra parçalanmış cesedi bulunmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı.

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Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi.

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Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Cenaze 4 Ocak'ta toprağa verilirken, jandarma şüpheli olarak Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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