Kayınbirader dehşeti! Boşanma davası çıkışında eniştesinin kafasına sıktı

Kan donduran olay, saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi’nde meydana geldi. Necmettin Çakmak, boşanma davasında eşi F.Ç.’nin ailesiyle mahkemede karşılaştı. Duruşmanın ertelenmesinin ardından mahkeme çıkışı karşı karşıya gelen taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kısa süreli arbedenin ardından evine gitmek üzere ayrılan Çakmak, eşinin ailesi ile bu kez Saydam Caddesi’nde karşılaştı. Burada da süren kavgada, ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi, Çakmak’ı tabancayla başından vurdu. Çakmak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çakmak’ın, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

KAYINBİRADERİNİ YARALAYIP, CEZAEVİNE GİRMİŞ

Öte yandan Çakmak’ın, 2022 yılında eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak’ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği, eşinin ailesiyle aralarındaki husumetin sürdüğü bildirildi.

(DHA)

