Kayınpeder dehşeti! Gelini silahlı saldırıdan canını zor kurtardı

Olay, 12 Şubat günü saat 20.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesinde meydana geldi. 2 yaşındaki oğlu T.M.T. ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını yayla evinde geçirmek için ilçeye bağlı Çavuşlu Mahallesi'ndeki evinden çıkan Tuğba T., yolda, eşinin husumet yaşadığı kayınpederi ve kayınbiraderlerinin saldırısına uğradı. Önü kesilen Tuğba T., aracının hızını arttırıp kaçtı. Ancak bu sırada şüpheliler, arkasından av tüfeği ile 3 el ateş etti.

Şüpheliler, peşine düştükleri Tuğba T.’nin aracını Çamlıdere köyü mevkiinde bu defa çarparak durdurdu. Aşağı inen 3 kişi, sopalarla araca vurmaya başladı. Bu sırada kayınpeder E.T. (60), av tüfeği ile 2 el ateş etti. Büyük korku yaşayan ve şans eseri arka koltukta oturan oğlu ile olaydan yara almadan kurtulan Tuğba T., kaçıp jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine ekipler, E.T. ile oğulları T.T. (29) ve H.T. (37) ile yanlarındaki H.İ.S.'yi (33) gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.