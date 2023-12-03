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Kayınpeder kurşun yağdırdı! Damadını ve kardeşini vurdu

03.12.2023 23:55 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kayınpeder dehşeti yaşandı. Acımadan kurşun yağdıran kayınpeder, damadı ve damadının kardeşini tabancayla vurarak yaraladı.

Kayınpeder kurşun yağdırdı! Damadını ve kardeşini vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aile dehşeti yaşandı. Olay, Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak'taki 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. ile kayınpederi M.Y. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. M.S.'nin kardeşi Osman S.'nin de dahil olduğu tartışma büyüdü. M.Y., tabancayla damadı Mustafa S. ve Osman S.'yi vurarak kaçtı. İki kardeş araçla özel bir hastaneye götürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve sokakta incelemelerde bulundu. M.Y. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

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Mustafa S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit kurşun
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