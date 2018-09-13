HABER

Kayınpederi 9 saat işkence yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:41 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de 2 çocuk annesi 28 yaşındaki E.G., kayınpederinden 12 senedir şiddet gördüğünü ve son olarak 9 saat boyunca darp edildiğini iddia etti. Vücudu morluklarla dolu olan E.G., darp raporuyla birlikte polise başvurduğunu, ancak kayınpederinin ifade verip serbest kaldığını söyledi.

Kayınpederi 9 saat işkence yaptı

Sultangazi'de ailesi tarafından erken evlendirilen, 12 yıllık evli, 2 çocuk annesi E.G. (28), kayınpederinden 12 yıldır şiddet gördüğü iddiasında bulundu. Son olarak, çocuklarının okul masraflarını karşılayacağı parayı vermek istemediği için kayınpederinin, kendisine 9 saat boyunca şiddet uyguladığını öne sürdü. Darp raporu alarak polise şikayette bulunduğunu, ancak kayınpederinin ifadesinin alındıktan sonra serbest kaldığını söyledi. Eşinin Antalya'da çalıştığını, son şiddet olayının ardından ailesinin yanına sığındığını belirten E.G., yetkililerden yardım istedi.

"SÜREKLİ ALKOL ALIYOR, KUMAR OYNUYOR"

Kayınpederinin alkol ve kumar bağımlılığı olduğunu söyleyen E.G., sabaha kadar darp edildiği geceyi anlatarak, "Tartıştık, para mevzusu yüzünden. Sürekli alkol alıyor, kumar oynuyor. Aşağı yukarı 12 senedir bu böyle. Kazandığımız parayı elimizden alıp alkole, kumara verdiği için bütün çocukları yanından gitti zaten. Sadece eşim ve ben kalmıştık. En son kafası iyice gitmeye başladı, değişmeye başladı. Dün akşam da beni çok kötü dövdü, elimdeki parayı almak için. Vermek istemedim, çünkü okul başlıyor, çocuğumun masrafları var. Tartışmamızın sonucu bunlar oldu. Eşim Antalya'da inşaat işi yapıyor. Kapıları üstüme kilitleyip anahtarla beni sabaha kadar dövdü. Yumrukla yüzüme, ayaklarıma, kollarıma vurdu sürekli. O sırada en küçük oğlu vardı evde. O da korktuğu, odanın kapısı kilitli olduğu için müdahale edemedi. Sabah olunca da sızdı, biz kaçtık. Karakola gittik. Daha önce de çok kez şiddet uyguladı. Sabaha kadar, toplamda 9 saat boyunca şiddet gördüm. Bunu çok kez yaşadım. Eskiden korkuyordum, çekiniyordum. Silahı var çünkü. Silah da çekmişti bana. O gün kaynımın da orada olması bana cesaret verdi, kayınpederim uyuyunca evden kaçtık" dedi.

5b9a1f9dae784932fc81e1b4

"DOKTOR BANA 'BEN BÖYLE BİR DARP GÖRMEDİM' DEDİ"

Maaşının kayınpederi tarafından elinden alındığı için ekonomik bağımsızlığının olmadığını ifade eden E.G., darp raporu aldığı doktorun bile darp izlerine şaşırdığını söyleyerek, "Benim bütün maaşımı o alır. Yani ben maaşımla kendime katkı sağlayamam. Hepsini o alır. Kendi ihtiyaçların için sana 100 TL veriyorsa, 500 TL kumara gider. Bir kızım, bir oğlum var. Biri 8, biri 5 yaşında. Okul masrafları için o parayı vermek istemedim. Eşim de şu an yolda, buraya geliyor. Eski şiddet olaylarında korkudan eşime bir şey söyleyemedim. Doktor bana hastanede 'Bu nasıl bir darptır? Ben kaç senelik doktorum, böyle bir darp ilk defa görüyorum, dedi. "

"İLLA ÖLELİM Mİ?"

Kayınpederinin, kendisini çocuklarıyla tehdit ettiğini, daha önce çocuklarına da şiddet uyguladığını ifade eden genç kadın, "12 senedir şiddet görüyorum. Gereken her şeyin yapılmasını istiyorum. Ben bugün şikayetçi olduğumda polis bana sadece ifadesinin alınacağını ve başka bir şey yapılamayacağını söyledi. Televizyonlarda görüyoruz, bütün kadınlar, gidip şikayetçi oluyorlar, ölüyorlar. Öldükten sonra mı bize yardım edecekler? İlla ölelim mi? O adamın içeri girmesi için illa ölmem mi lazım?" diyerek yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlayan ünlü yıldız iğne ipliğe döndü!
Fatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldıFatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı
İEF'de yıldızlar geçidi Sinema BuradaİEF'de yıldızlar geçidi Sinema Burada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kayınpeder işkence

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Karısını evde başka adamla bastı! Yasak aşk skandalını böyle anlattı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Sosyal medyayı sallayan deprem tahmini... Antalya körfezindeki depremi 24 saat önceden bildi!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor

Okuyucu Yorumları 6 yorum
dua et kesip yememiş seni bu akp ve çakma müslümanların zihniyeti böyle kardeşim allah kolaylık versin kadınlar onların gözünde sadece kullanılan bir mal başka değeri yoktur.
@dimitradon önce insan diyoruz sevgi diyoruz a parti b parti önemlimi ?
kocası ne halt yiyor.Ayrıca 12 senedir niye boşanmamış saçmalık
Aynen öyle kardesim illaki başına birşey gelecek ondan sonra serefsiz kayınpederin ceza alacak Bu ülkede ne zaman adalet yerini bulmuş ki
BU GÖRÜNEN YÜZÜ DIŞARDAN KİMBİLİR ENSEDT
KAYINPEDERIN GELINE VURMA HAKKI SÖZ SOYLEME HAKKI HİÇ YOKTUR SADECE KAYNANA SÖZ SOYLER ODA SOZLE OLABILİR DAMAT OLUR O ZAMAN KIZ BABASI SÖZ SOYLER ONUN GELİN SIKAYET ETMİŞ YARGI SERBEST BIRAKMIŞ BİDE ADALET BEKLE
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

İçişleri Bakanlığı: PKK'nın Karadeniz yapılanmasını başlamadan çökerttik!

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

'Küçük Kıyamet'in yıldönümünde İstanbul için korkutan uyarı: Arkası tsunami

AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı

AKOM'dan İstanbul'a yağış uyarısı

Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

Kırıkkale'de 21 doktora gözaltı! Aralarında eski başhekim de var

Fatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

Fatih Portakal'a büyük şok! 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.