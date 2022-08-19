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Kayınpederinin evine balkondan tırmanıp girmişti! Dehşet saçan koca ve arkadaşı tutuklandı

19.08.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşandı. Kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren ve boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla ateş ederek öldürüp, iki baldızını da yaralayan koca ve yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Kayınpederinin evine balkondan tırmanıp girmişti! Dehşet saçan koca ve arkadaşı tutuklandı

Olay, dün saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1’inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan U. (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan U. ile Şemsettin Çelik’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar Gülistan Çelik ile Şirvan Çelik sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi atlına alındı.

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EŞİNİ DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

Olayın ardından 3 çocuğundan 2’sini alarak bölgeden hızla kaçan ve bir süre sonra Buca ilçesinde yakalanan katil zanlısının yanında çocukları olmadığı öğrenilirken, zanlının daha önce Batman’da yaşarken eşi Berivan U.’yu bıçaklayarak yaraladığı ve şikayetçi olmaması için de darp ettiği ileri sürüldü.

EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil damat sorgusunda “Batman’dan İstanbul’a oradan da İzmir’e geldim. Sabah işe gidecek olan eşimle konuşmak istedim fakat onu beklerken E-Devlet sisteminden eşimin boşanma davası açtığını öğrendim. Bunun üzerine de olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Recep U. ve kendisine olay yerine gitmekte yardımcı olduğu tespit edilen bir arkadaşı adliyeye sevk edildi.

KATİL DAMAT VE ARKADAŞI TUTUKLANDI

Korkunç olayı gerçekleştiren cinayet zanlısı damat ve ona olay yerine giderken yardım ettiği tespit edilen bir arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan cenazelerin aile yakınlarına teslim edildiği ve defnedilmek üzere memleketleri Batman'a götürüldükleri öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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