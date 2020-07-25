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Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Bartın'da, bahçede fasulye toplarken kayınpederi tarafından tilki zannedilerek tüfekle öldürülen Gönül Gökçe (31), gözyaşları arasında toprağa verildi. Evlerinin önünde annesinin tabutunun gören çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Yanlışlıkla gelinini öldüren kayınpeder ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayınpederinin tilki zannederek öldürdüğü gelin son yolculuğuna uğurlandı

Olay, dün akşam saatlerinde Karahüseyinli Köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, Gökçe ailesinin bahçesinde bulunan kümesteki 3 tavuğu, geçtiğimiz günlerde tilkiler telef etti. Emekli madenci Mustafa Gökçe, mısır ve fasulye ekili bahçelerinden ses gelmesi üzerine av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Saçmalar bahçede fasulye toplayan gelini Gönül Gökçe’ye isabet etti. Ensesinden vurularak kanlar içerisinde yere yığılan Gökçe, olay yerinde hayatını kaybetti. Gökçe'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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ÇOCUKLARI ‘GİTME ANNE’ DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bartın Devlet Hastanesi morgundan cenazesi alınarak, köydeki evine getirilen Gönül Gökçe için evinin önünde Kur’an-ı Kerim okundu. Cenaze töreninde eşi İlyas Gökçe (35) gözyaşlarına boğulurken, 8 yaşındaki oğlu Metehan ve 5 yaşındaki kızı Rüveyda tabutun önünde "Gitme anne" diyerek ağladı.

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Kayınpederi ve gelini arasında herhangi bir sorun bulunmadığını söyleyen Karahüseyinli Köyü Muhtarı Siyami Okuyucu, "Dün akşam saatlerinde azam beni aradı ve yaşanan olayı anlattı. Ben de olay yerine gelip baktım ve cesedi bahçedeydi. Gelin hayvanları meradan otlattıktan sonra ahıra koymuş. Sonra bahçeye fasulye toplamaya geçmiş. Burada ses duyan kayınpederi evin camından ateş etmiş. Aralarında herhangi bir sorun yoktu." dedi.

Yaşamını yitiren Gönül Gökçe köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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SERBEST BIRAKILDI

Kayınpeder Mustafa Gökçe’nin jandarmada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme Mustafa Gökçe’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına hükmetti.

DHA

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