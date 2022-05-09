Kayıp Çorapları Anma Günü, her yıl 9 Mayıs'ta. Bu günün gülümseten bir amacı var. O da kayıp çorapların teklerini anmak. Giyim mağazalarının sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar ile hem alışverişe teşvik amaçlanıyor hem de vatandaşların bir gün ruh eşlerini ya da ortaklarını bulma umudunu yitirmemesi sağlanıyor. Peki Kayıp Çorapları Anma Günü nedir? Kayıp Çorapları Anma Günü nasıl ortaya çıktı, neden böyle bir gün var? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

KAYIP ÇORAPLARI ANMA GÜNÜ NEDİR?

Kayıp Çorapları Anma Günü (Lost Sock Memorial Day) her yıl 9 Mayıs'ta kutlanmaktadır. Kayıp Çorapları Anma Günü'nün bir diğer amacı ise insanları bir gün ruh eşlerini veya ortaklarını bulmaktan vazgeçmemeye teşvik etmektir.

KAYIP ÇORAPLARI ANMA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI, NEDEN BÖYLE BİR GÜN VAR?

Kayıp Çorapları Anma Günü topladıkları tüm kalan tek çorapları bir yerde biriktirmelerini ve onlardan vazgeçmemelerini teşvik ediyor.

