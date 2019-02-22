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Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bulunan ganyan bayii sahibi Ali Karaçay’dan (65) iki gündür haber alamayan ailesi, gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen bir sonuç alamadı.

Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

Hatay’ın Payas ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan ganyan bayii sahibi iş yerinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerindeki bulunan ganyan bayii sahibi Ali Karaçay’dan (65) iki gündür haber alamayan ailesi, gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen bir sonuç alamadı. Bugün evinin yakınındaki ikinci kattaki iş yerinin kapısını açıp kontrol eden ailesi, içeride Karaçay’ı boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Kayıp ganyan bayii işletmecisi iş yerinde ölü bulundu

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