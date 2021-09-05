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  4. Kayıp gencin cansız bedeni ormanda bulunmuştu! Cinayet nedeni ortaya çıktı

Kayıp gencin cansız bedeni ormanda bulunmuştu! Cinayet nedeni ortaya çıktı

05.09.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, arkadaşı Enes Merdivan'ı (19) öldürdüğü iddiasıyla aranırken jandarmaya teslim olan İslam Çakmak (19), tutuklandı.

Kayıp gencin cansız bedeni ormanda bulunmuştu! Cinayet nedeni ortaya çıktı

Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde 27 Ağustos'ta ortadan kaybolan ve arama çalışması başlatılan Enes Merdivan'ın cesedi, 1 Ağustos'ta ormanlık alanda bulundu.

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Silahla öldürüldüğü tespit edilen Merdivan'ın katil zanlısı olarak arkadaşı İslam Çakmak için yakalama kararı çıkartıldı. Kaçan Çakmak, dün jandarma ekiplerine teslim oldu.

BORÇ-ALACAK MESELESİ

İslam Çakmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Arkadaşıyla borç-alacak meselesi yüzünden tartışma yaşadıklarını anlatan Çakmak, bu sırada yanında bulunan pompalı tüfeğin ateş aldığını ve Merdivan'ın hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi. Çakmak, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak
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