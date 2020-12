Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

DAMAT VE İKİ KIZINA DAVA

Jandarma tarafından yürütülen çalışma sonunda Gülsüm Çınar'ın damadı Mustafa Avcı, kızları Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler 'adli kontrol' şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa Avcı hakkında 'kasten öldürme', Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi hakkında da 'üstsoydan yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmaları talebiyle hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'YASAK AŞKI BEN DEĞİL, TEYZEMİN KIZI YAŞADI'

Davanın ikinci duruşmasında tanık olarak dinlenen Sacide Can, sanıklardan Mustafa Avcı'nın eniştesi, Ayşe Avcı ve Neriman Çiftçi'nin de teyzeleri olduğunu söyledi. Anneannesinin kaybolmasından bir süre sonra eşinden ayrıldığını anlatan Sacide Can, Mustafa Avcı'nın kendisini 1 ay kadar sakladığını söyledi. Mustafa Avcı'nın kendisine 3 kez ev tuttuğunu anlatan Sacide Can, “İlk tuttuğu eve hiç gelmedi, ikinci eve sadece eşya getirmek için geldi. Üçüncü eve ise öğlenleri 'Çay demle' diye telefon açıp geliyordu" diye konuştu. Sacide Can, bu olaya ilişkin bahsedilen 'yasak aşk'ı yaşayan kişinin kendisi olmadığını belirterek, "Ben teyzemin kocası Mustafa Avcı'yla ilişki yaşadım. Bunu ailede herkes biliyordu. Burada 'yasak aşk' yaşayan ben değilim. Teyzem Neriman Çiftçi'nin kızı N.'dir" dedi.