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Kayıp gurbetçi kadının korkunç sonu... Kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

01.03.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da kocası ve 4 çocuğuyla birlikte yaşayan Elif Uzunoğlan'dan haber alamayan yakınları, sosyal medyada seferber olmuştu. 9 gündür kayıp olan kadının, eşi tarafından vahşi bir şekilde öldürüldüğü ve Almanya'daki evlerinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Cani koca, kaçtığı Gaziantep'te yakalanırken, cinayeti de itiraf etti.

Kayıp gurbetçi kadının korkunç sonu... Kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Almanya'da kocası ve 4 çocuğu ile yaşayan ve 9 gündür kayıp olan Elif Uzunoğlan'ın kocası tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Karısını öldürdüğünü itiraf eden ve aldatıldığını öne süre zanlı, Gaziantep'te gözaltına alınırken, eşini, Almanya'daki evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

Edinilen bilgiye Almanya'nın Fehrbellin şehrinde yaşayan Hüseyin Uzunoğlan, yaklaşık 1 hafta önce 4 çocuğu ile birlikte Türkiye'ye geldi. Uzunoğlan, karısının nerede olduğunu soran yakınlarına, eşinin kendisini terk ettiğini, nereye gittiğini bilmediğini söyledi. Bunun üzerine karısının akrabaları durumdan şüphelendi. Türk ve Alman güvenlik güçlerine Elif Uzunoğlan'ın kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine Alman polisi harekete geçti.

SOSYAL MEDYADA SEFERBER OLDULAR

Bu esnada Elif Uzunoğlan'ın yakınları da sosyal medya hesaplarından Elif Uzunoğlan ve kocası Hüseyin Uzunoğlan'ın bulunması için çalışma başlattı. Hüseyin Uzunoğlan'ın ifadesinin alınabilmesi için iletişime geçmek isteyen polisler, şahsın izini sürdü. Hüseyin Uzunoğlan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirleyen Alman güvenlik güçlerinin Nizip Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından ekipler, titiz bir çalışma yürüttü.

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ÖLDÜRÜP BAHÇEYE GÖMMÜŞ

Nizip Emniyeti yürüttüğü çalışmalarda Hüseyin Uzunoğlan'ı yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde karısının evi terk ettiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyleyen Hüseyin Uzunoğlan, sorgulamada karısını öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, karısını boğarak öldürdüğünü ve Almanya'da oturdukları evin bahçesine gömdüğünü söyledi.

İtiraflar üzerine polisler, Alman meslektaşları ile iletişime geçerek, 4 çocuk annesi kadının cesedinin bulunduğu yeri bildirdi. Yapılan kazı çalışmasında kadının cesedi bulundu.

Hüseyin Uzunoğlan ifadesinde karısının kendisini aldattığını iddia ederken, talihsiz kadının cesedinin ise yürütülen çalışmaların ardından defnedilmek üzere Türkiye'deki akrabalarına gönderildiği öğrenildi.

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(İHA)

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