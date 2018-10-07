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Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.10.2018 21:53 | Son Güncelleme

Çin Hükumeti yetkilileri, 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei’nin yasaları ihlal ettiği iddiasıyla gözaltında olduğunu açıkladı. Interpol, Meng'in istifa ettiğini duyurdu. Ming'in istifa etmesi üzerine yerine Güney Koreli Kim Yong Yang vekaleten başkan olarak atandı.

Kayıp Interpol Başkanı Meng istifa etti!

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

INTERPOL DUYURDU: İSTİFA ETTİ

Interpol Çin'de gözaltında bulunan Interpol Başkanı Ming'in istifa ettiğini duyurdu.

Ming'in istifa etmesi üzerine yerine Güney Koreli Kim Yong Yang vekaleten başkan olarak atandı

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Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme!Kayıp Interpol başkanıyla ilgili yeni gelişme!
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Anahtar Kelimeler:
Interpol Meng Hongwei

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