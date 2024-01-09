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  4. Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya'dan acı haber! Cansız bedeni günler sonra Yunanistan'ın Samos adasında bulundu

Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya'dan acı haber! Cansız bedeni günler sonra Yunanistan'ın Samos adasında bulundu

09.01.2024 21:03 | Son Güncelleme:
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Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya (47) geçtiğimiz ay teknesiyle Didim'den denize açıldıktan sonra kaybolmuştu. Havadan ve karadan uzun süren arama çalışmalarında Cinkaya'ya rastlanamazken, içerisinde eşyalarının olduğu teknesi bulunmuştu. Yunanistan'ın Samos adasına sahilinde bulunan bir cesetle ilgili yapılan çalışma acı gerçeği ortaya çıkardı. Cinkaya´nın kardeşi morga kaldırılan cesedin ağabeyi Yasin Cinkaya´ya ait olduğunu teşhis etti.

Kayıp iş adamı Yasin Cinkaya'dan acı haber! Cansız bedeni günler sonra Yunanistan'ın Samos adasında bulundu

Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, geçen 13 Aralık'ta saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan 'FBR' isimli teknesi ile denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya'dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya'nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde denizde daireler çizerken bulundu, ancak kendisine ulaşılamadı. Cinkaya'nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı.

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SAMOS ADASI SAHİLİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı; ancak herhangi bir ize rastlanmadı. Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, 17 Aralık günü Yunanistan'ın Samos Adası Mavrikos Mykalis sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Bulunan ceset Samos Adasında hastanenin morguna kaldırıldı.

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INTERPOL DE DEVREYE GİRDİ

Cinkaya Ailesi'nin avukatı Harun Ümit Eren, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, "Müvekkilimizin yakınları, 17 Aralık 2023 Pazar günü öğlen saatlerinde Samos Adası'nda bulunan Mavrikos Mykalis Sahili'nde cansız bir erkek cesedinin bulunmasıyla ilgili bilgi edinmiştir. Bunun üzerine Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine haber verilmiş, ceset otopsi ve kimlik tespiti için Samos' ta hastaneye nakledilmiştir. Bu süreçte önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakan Yardımcımız Ahmet Yıldız ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup Yunanistan Büyükelçiliği Rodos Başkonsolosu ve üst düzey yetkililer, olayı yakından takip ettiklerini belirterek müvekkil yakınlarına bilgi vermişlerdir. Bu süre zarfında, Konsolosluk aracılığıyla iletişime geçilen Yunan yetkililer, Interpol aracılığıyla resmi bir yazı göndererek iş birliği talebinde bulunmuşlardır. Durumun aciliyeti gereği, müvekkil yakınları, bu sabah erken saatlerde Didim Devlet Hastanesi'ne giderek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere DNA testi için kan, saç kılı ve tükürük örnekleri vermişlerdir. Ailenin temennisi, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Yunan makamları nezdinde kimliklendirme çalışmalarının bir an önce sona erdirilerek olayın aydınlatılmasıdır. Bu amaçla tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz" denilmişti.
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AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ

Bugün alınan bilgiye göre, Cinkaya’nın kardeşi Yavuz Cinkaya’nın Samos adasına gittiği, hastanede morgdaki cesedin ağabeyi Yasin Cinkaya’ya ait olduğunu teşhis ettiği öğrenildi. Yunanistan’ın Samos adasında yapılacak işlemlerin ardından Yasin Cinkaya’nın cenazesinin Denizli’ye getirilip, toprağa verileceği belirtildi. (DHA)
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