HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayıp kardeşin bulunması için Munzur Çayı didik didik arıyor

Kayıp kardeşin bulunması için Munzur Çayı didik didik arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Tunceli’de 9 gün önce kaybolan Elazığlı iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından diğerinin de bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Tunceli’de 9 gün önce kaybolan Elazığlı iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından diğerinin de bulunması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Çok sayıda ekibin katılımıyla ağabeyin cansız bedeninin bulunduğu Munzur Çayı didik didik aranıyor.
Olay, 13 Eylül Pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı’nda meydana geldi. Tunceli’de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine çok sayıda ekibin katılımıyla havadan, karadan ve suda arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında dün Ağabey Bozkurt Aydemir’in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerden 750 metre aşağıda Munzur Çayı’nda ulaşıldı. Kardeşlerin çaya düştüğünün kesinleşmesi üzerine, kırsal alandaki arama çalışmalarına son verilerek aramalar Munzur Çayı’nda yoğunlaştırıldı.
Bugün günün ilk ışıklarıyla Van ve Diyarbakır’dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ Emniyet Müdürlüğünden gelen dalgıç polisler, AFAD, AFAD gönüllüleri, AFAD dağcılık eğitmenleri, Munzur Dağcılık Kulübü (MUDAK), Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) ve vatandaşlardan oluşan 50 kişilik grup Munzur çayında arama yapıyor. Kıyı taramalarının da devam ettiği çalışmalar kapsamında jandarmaya ait “Penya” isimli kadavra köpeği de arama çalışmalarına katılıyor.
İki seyyar baz istasyonu, Kızılay aracı ve çok sayıda jandarma ekibinin de destek olduğu arama çalışmalarını Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan da kayıp kardeşin yakınlarıyla birlikte takip ediyor.
Munzur Çayı’nda süren arama çalışmalarının belirlenen bölgelerde aralıksız devam edeceği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
'Mıntıka temizliği' hastası Murat Bayar hayatını kaybetti'Mıntıka temizliği' hastası Murat Bayar hayatını kaybetti
Merak edeni çok! İşte Apple'ın yeni yıldızlarıMerak edeni çok! İşte Apple'ın yeni yıldızları
En Çok Okunan Haberler
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi
Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam geldi mi?
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı
Bakan Akar duyurdu! Türkiye-Yunanistan toplantısı yarın
Türkiye-Yunanistan arasında kritik toplantı
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Yangından yaralı olarak kurtarılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'deki yangından kahreden haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.