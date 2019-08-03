Kayıp Merve'yi öldüren katil zanlısı 8 yıl sonra yakalandı

2011 yılında, 17 yaşındayken evden ayrılan Merve Koçer'den bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine kaybolduğu tarihten sonra Koçer'in annesi Ebru Çelen, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayseri'de 1998-2019 tarihleri arasında 18 faili meçhul cinayeti çözen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yıl süren çalışma kapsamında, Koçer'i tanıyan kişileri takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde polis, Merve Koçer'in öldürülerek gömüldüğünü belirledi.

Polis cinayetle ilgili E.K. ile amca çocukları M.K (37), M.K (30), N.K (28), Y.K (32) ve Y.K 'yı (34) düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.K., tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

(DHA)



