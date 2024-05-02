HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayıp olarak aranıyordu, fındık bahçesinde cesedi bulundu! Dikkat çeken 'kumar borcu' detayı

Kayıp olarak aranıyordu, fındık bahçesinde cesedi bulundu! Dikkat çeken 'kumar borcu' detayı

02.05.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da, kayıp olarak aranan Iraklı Mohammed Azeez Mahdi'nin (44) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Mahdi'nin cesedi, fındık bahçesinde toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili aralarında 16 yaşında erkek çocuğunun da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldüğünü söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Kayıp olarak aranıyordu, fındık bahçesinde cesedi bulundu! Dikkat çeken 'kumar borcu' detayı

Kentte, 'Uluslararası koruma ve ikamet izni' statüsünde yaşayan Mohammed Azeez Mahdi'nin ailesi, eve dönmemesi üzerine, 11 Nisan'da kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri, Mahdi'nin bulunması için soruşturma başlattı. Kentte korsan taksicilik yaptığı iddia edilen, evli ve 3 çocuk babası Mahdi'nin otomobili, 28 Nisan'da Adapazarı ilçesinde boş arazide bulundu. Ekipler, Mahdi'nin görüştüğü kişileri de takibe alıp sorguladı. Sorgularda bazı şüphelilerin çelişkili ifadeleri sonrası soruşturma derinleştirildi.

KAYIP-IRAKLI-FINDIK-BAHCESINDE-TOPRAGA-_48214 (1)

Mohammed Azeez Mahdi'nin Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde, öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Bir fındık bahçesinde kadavra arama köpekleriyle arama yapıldı. Mahdi'nin cesedi, dün, toprağa gömülü halde bulundu. Mahdi'nin cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk Kampüsü'ndeki adli tıp kurumunun otopsi merkezine götürüldü. Bulgular daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi.

KAYIP-IRAKLI-FINDIK-BAHCESINDE-TOPRAGA-_48214 (2)

Olayla ilgili H.B. (43), Y.Ö. (28), U.A. (40), E.K. (30), Ö.C. (43), E.S. (21), S.T. (30) ve 16 yaşındaki çocuk ile birlikte, toplam 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Sorguda Mahdi'nin kumar borcu nedeniyle öldürüldükten sonra fındık bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabulut’un babası Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştuKarabulut’un babası Garipoğlu’nun otopsi fotoğrafları hakkında konuştu
Yer: Yalova! Korku dolu anlar: Avize alev topuna döndü!Yer: Yalova! Korku dolu anlar: Avize alev topuna döndü!
Ankara'da Erdoğan-Özel zirvesi!Ankara'da Erdoğan-Özel zirvesi!
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya kumar
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan-Özel görüşmesi başladı

Erdoğan-Özel görüşmesi başladı

'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı şaşırttı! İstediği ücreti duyunca...

'Eşimle para karşılığı birlikte oluyorum' dedi itirafı şaşırttı! İstediği ücreti duyunca...

Açtı ağzını yumdu gözünü: "Solcu düşmanı, çantacı, yalaka..."

Açtı ağzını yumdu gözünü: "Solcu düşmanı, çantacı, yalaka..."

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Ali Erbaş'a kiralanan lüks araç tartışılırken Diyanet İşleri Müşavirinden tepki çeken çağrı

Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu

Kiracılı ev satın aldı! Kendi oturmak isteyince şoke oldu

Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar

Aralarında bakanlık çalışanları da var, çok sayıda gözaltı! Paraları bakın nasıl aklamışlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.