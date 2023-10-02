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Kayıp olarak aranıyordu, gerçek ortaya çıktı! Dolandırıcılara kaptırdığı parayı yerine koymak için...

02.10.2023 10:59 | Son Güncelleme:
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Antalya'dan Diyarbakır'a sınava girmek için gelen Gökhan Özer (18), ortadan kayboldu. Özer'in kaybolmadan önce yakınlarından para topladığı ve R.K.'nin hesabına aktardığı belirlendi. Özer, kendisini dönercide çalışırken gören kişinin, polise ihbarıyla bulundu. Özer ifadesinde, yatırım için sosyal medyada gördüğü ilana başvurduğunu ve dolandırıldığını, akrabalarından aldığı paraları onların hesabına aktardığını, parayı yerine koymak için de dönercide iş bulduğunu belirtti. İşte detaylar...

Kayıp olarak aranıyordu, gerçek ortaya çıktı! Dolandırıcılara kaptırdığı parayı yerine koymak için...

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle yaşayan Gökhan Özer, 21 Eylül'de, bir sonraki gün yapılacak lise sorumluluk sınavlarına girmek için memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine geldi. Babaannesinde kalan Özer, cuma günü sınava girdi. Pazartesi bir sınavı daha olan Gökhan Özer, pazar günü evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, Özer'e ulaşamayınca polise haber verdi. Gökhan Özer'in, bazı yakınlarına IBAN gönderip para istediği ve gelen paraların da R.K. adlı birinin hesabına aktarıldığı tespit edildi. Özer, kendisini Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki dönercide çalışırken gören kişinin, polise ihbarıyla bulundu. Dönerciye giden ekipler, Özer'i ifadesini almak için emniyete götürdü.

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'HACİZ TEHDİDİYLE 15 BİN LİRA İSTEDİLER'

Özer ifadesinde, "Yatırım yapmaya karar verdim. Başvurumu yaptım ve birkaç gün sonra beni aradılar. Ben vazgeçtiğimi ve hesap açmak istemediğimi söyledim. Ancak onlar, hesabı açmazsam hacizle karşı karşıya kalacağımı ve 15 bin TL karşılığında haczi iptal edebileceğimi söylediler. Ben de korktum, akrabalarımdan para topladım ve onların hesabına aktardım. Babam, para topladığımı öğrendiğinde bana neden kendisinden istemediğimi sordu. Ben yine korktum ve Diyarbakır'a gitmeye karar verdim. Parayı yerine koymak için dönercide iş buldum. Sadece bu parayı kazanmak istemiştim" diye konuştu.

Kendisini dolandıranlardan şikayetçi olan Özer, ifadesinin ardından yakınlarına teslim edildi.

(DHA)

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